La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) ha dado a conocer el nuevo ranking mundial de las selecciones que están afiliadas a esta organización, Argentina se mantiene en el primer lugar, mientras que México está ubicado en la decimoquinta posición.

Este nuevo ranking anunciado por la máxima autoridad del futbol mundial, contempla lo que sucedió en el Mundial de Qatar 2022 y las famosas “fechas FIFA” de las seis confederaciones que la conforman.

Argentina, al ser la actual campeona del mundo y tras haber los amistosos que disputó en los últimos meses, se ha mantenido en el número uno del ranking, le siguen Francia, Brasil, Inglaterra y Bélgica, quienes conforman el top 5 mundial y que podrían considerarse las cinco mejores selecciones actualmente.

El top 10 lo completan Croacia, Países Bajos, Italia, Portugal y España, con respecto a lo que sucede en Concacaf, Estados Unidos es la selección con mejor lugar a estar posicionada en el número 11 del ranking, le siguen México, que alcanzó escalar un lugar en el número 15 y Costa Rica que está hasta el lugar 42.

Actualmente, México está por encima de algunas selecciones como Alemania, Uruguay, Colombia, Chile o Ecuador. De acuerdo con información publicada en el sitio de la FIFA, el siguiente ranking mundial de selecciones será publicado el próximo 20 de julio de 2023.

En este momento, la selección mexicana se encuentra disputando la Copa Oro, se espera que los dirigidos por Jimmy Lozano puedan levantar el trofeo, calmar la crisis que está viviendo el conjunto nacional y sumar algunos puntos que le ayuden a seguir escalando posiciones.

Recordemos que al haber mundial en nuestro país no habrá eliminatorias, por lo que los siguientes duelos amistosos del equipo serán claves para la preparación del equipo y seguir escalando posiciones para entrar al top 10.

🇦🇷 hold strong at number one! 💪

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and 🇭🇷 on the rise. 📈

The latest Men's #FIFARankings are here! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2023