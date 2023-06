“Pues que ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita, y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplando un acuerdo”.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con respecto los videos difundidos en redes en los que presuntos miembros de cárteles se dicen dispuestos a un pacto por la paz con el Gobierno.

Este miércoles, en su “mañanera” el titular del Ejecutivo destacó que la iniciativa impulsada por colectivos de madres buscadoras, y que ha sido aceptada por algunos grupos criminales abona a la pacificación de algunas regiones del país pero que:

“Nada más nosotros no podemos garantizar que no se va a actuar en contra de los que violan la ley, eso no lo podemos hacer, no puede haber impunidad”.

Por ello, López Obrador también rechazó algún tipo de contacto con los delincuentes, mismos que deben tomar en cuenta que “ese no es el camino que deben seguir, y que no se puede dañar a nadie, y que no pueden utilizar a los jóvenes para comenter ilícitos”.

De tal suerte que reiteró su estrategia de “abrazos no balazos” la cual dijo que está dando resultados en la pacificación del país, pues se baja en atender las causas de la violencia, al ofrecer trabajo y oportunidades de estudio y desarrollo a los jóvenes.

El fin de semana en redes circuló un video presuntamente elaborado por el Cártel del Noreste en el que los presuntos delincuentes aceptaban un pacto de paz con la Federación, en respuesta a la propuesta impulsada por varios colectivos de búsqueda, con la intención de que sus labores no se vean entorpecidas por la violencia.

RM