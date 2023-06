“Y a ver, que me digan los jóvenes si no rifa esta que les voy a poner, esa que se llama: ‘No se va’”.

Así presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una de las 10 canciones que propondrá a los jóvenes para escuchar además de los corridos.

Este martes, poco antes de finalizar su conferencia matutina, López Obrador pidió reproducir “No se va”, cover de Grupo Fontera -que será parte del playlist que presentará estos días como opción a los corridos-:

“Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas, ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que agregar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta”.

Este lunes el titular del Ejecutivo retomó su crítica -que comenzó el viernes- en contra de los corridos de moda, los cuales considera que pintan de “color de rosa” el consumo de drogas y que son “muy idiotizantes”.

Y destacó que hay otras formas de convivencia con los amigos y las parejas que van más allá de “la droga, la violencia, no es el querer triunfar a cómo sea afectado a otros”.

Por ello su propuesta a los jóvenes 10 rolas “muy buenas” para que escuchen, además de los corridos de moda.

