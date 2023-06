Un robot submarino encuentra un “campo de escombros” cerca de los restos del Titanic durante la búsqueda del sumergible.

A 96 horas- cuatro días- de desaparición del sumergible conocido como Titán, el cual se perdió en el Océano Atlántico con cinco personas a bordo mientras iba a explorar los restos del Titanic; este jueves en horas cruciales para ver si se encuentra con vida a los tripulantes la Guardia Costera de EU dijo a través de Twitter que un robot encontró un “campo de escombros” cerca de los restos del Titanic:

“Un ROV descubrió un montón de escombros dentro del área de búsqueda cerca del Titanic. que se encuentra a una profundidad de unos 3 mil 800 metros. Expertos dentro del comando unificado están evaluando la información”.

En lo que se determine si los hallazgos pertenecen al sumergible de la empresa OceanGate Expeditions, la Guardia también mencionó, que cerca de medio día las autoridades darán una conferencia de prensa.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023