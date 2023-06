Algunos jugadores de la Selección Mexicana dieron la cara tras la derrota ante Estados Unidos en las semifinales de la Nations League de Concacaf y se disculparon por dicha actuación.

Antes de comenzar los entrenamientos para enfrentar el partido por el tercer lugar del torneo, el cual jugarán este domingo ante Panamá, varios futbolistas se acercaron a los medios para dar declaraciones por lo sucedido el pasado jueves.

Sebastián Córdova dijo que la plantilla tricolor esta más unida que nunca junto al cuerpo técnico, por lo que buscan revertir la mala situación que sufrieron ante los estadounidenses.

“Es un proceso y muchas veces te toca pasar momentos difíciles donde al final del día vas a tener buenos momentos, hoy en día estamos así, esto da muchas vueltas, pero cuando nos toque estar arriba lo vamos a disfrutar”, detalló.

En cuanto a los rumores de que algunos jugadores se podrían bajar de la convocatoria, Córdova dijo que el tema es algo interno y que no sabe si alguien se quiera ir.

“No sé si sea correcto decirlo, creo que es algo interno de nosotros. No sé si alguien se quiera ir, la verdad no tengo ni idea, pero aquí estamos, unidos, somos un grupo, una familia y sabemos a dónde vamos y lo que queremos”, agregó.

“Terminé enojado y triste”: Edson

Uno de los primeros en pasar fue Edson Álvarez, quien dijo sentirse enojado y triste al término del partido. Asimismo, dejó en claro que lo sucedido ante EU no es por un tema de falta de disposición.

“Terminé enojado y triste por lo demostrado, pero creo que no pasa por no sentir orgullo y amor por la camiseta. Es un proceso nuevo, hubo cambio de jugadores y de cuerpo técnico, obviamente el resultado no fue como nos hubiera gustado, pero no pasa por un tema de falta de disposición ni de ganas.

“Vienen muchos jóvenes, siempre los cambios generacionales son radicales, pero por lo menos internamente estamos bien, estamos tranquilos, estamos pensando más allá de un torneo, en un proceso de dos o tres años”, declaró.

Por último, destacó las actuaciones de las categorías inferiores en el ámbito internacional, principalmente por lo hecho por la Sub-23 en el Torneo Maurice Revello (antes Esperanzas de Toulon), selección que jugará la final ante Panamá.

“Cachorro” Montes aceptó su error

El defensa del Espanyol, César Montes, aceptó sus errores durante el partido y destacó que cerraron filas tras el “proceso de duelo después de la derrota”.

“Canalicé la frustración del partido de la peor manera, estoy arrepentido (de la expulsión) y ofrezco disculpas a mis compañeros, al equipo rival y la afición. Como futbolistas estamos expuestos a muchas cosas, sobretodo a los niños que nos ven y somos un ejemplo para ellos, no lo fuí en ese momento en el terreno de juego, pero espero serlo”, mencionó.

