Este 16 de junio se reportó el fallecimiento a los 26 años de edad del ciclista Gino Mäder tras una trágica caída en la Vuelta a Suiza.

El mundo del ciclismo está de luto, esto tras la lamentable pérdida del talentoso corredor Gino Mäder, quien falleció este viernes en su país natal, producto de una fuerte caída durante la Vuelta a Suiza.

Gino perdió la vida tras caerse a un barranco luego de un deceso en el kilómetro 197 durante la etapa 5 del Tour de Suiza.

Tras ello, quedó inconsciente y tuvo que ser reanimado en el lugar, sin embargo luego de ser trasladado en helicóptero al hospital de Chur, y pese a los esfuerzos del personal médico, Mäder perdió la batalla para recuperarse de las graves lesiones que sufrió.

Su equipo ante la noticia emitió un comunicado para externar sus condolencias.

“Es con profunda tristeza y pesar en el corazón que tenemos que anunciar el fallecimiento de Gino Mäder. El viernes 16 de junio, tras una caída muy grave durante la etapa 5 del Tour de Suiza, Gino perdió la batalla para recuperarse de las graves lesiones que sufrió. Todo nuestro equipo está devastado por este trágico accidente, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los seres queridos de Gino durante este momento increíblemente difícil”.

Asimismo, mencionaron que la familia de Gino solicitó privacidad para llevar en calma su perdida y, agradecieron ante el apoyo que han recibido.

Cabe señalar que, durante el incidente también se vio implicado el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), quien por fortuna esta fuera de peligro.

🙏🏻 Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.

❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.

