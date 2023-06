Luego de que lo agredieran a tiros en Guerrero, un periodista realizó una transmisión en vivo para pedir ayuda y avisar a sus familiares.

La agresión ocurrió la mañana de este 15 de junio en las avenidas Ejido y Gobernadora ubicadas en el municipio de Acapulco, Guerrero, esto de acuerdo con el reportero.

Ante la agresión que recibió, el hombre de prensa decidió transmitir en vivo en el cual se aprecia a él con heridas en los brazos y manchas de sangre, pero también se aprecian a policías municipales.

“Soy el guerrero fénix, me acaban de balear (…) a mis seguidores, disculpen que está es la manera en que me tienen que conocer”, dijo el periodista guerrerense José Carlos González Herrera.

El comunicador agregó que la policía no lo estaba ayudando y mostró su preocupación por estar desangrándose:

“La policía no me está ayudando y me están dejando desangrar. Me atacó la mafia y no me quieren ayudar. Les pido ayuda por favor, que manden una ambulancia, me acaban de balear aquí en Ejido, cerca de la Elektra”.

José González continuó su transmisión y acusó a la gobernadora de que no hay libertad de expresión en el estado:

“Gobernadora, ayer me reuní contigo, según hay libertad de expresión en Guerrero, y mire me van a dejar morir desangrado, no me ayuda nadie. Para que sepa el presidente Andrés Manuel López Obrador como tratan a la prensa aquí en Guerrero”.

Posteriormente, José Carlos se despidió de sus familiares y dijo “ya saben, fue culpa del gobierno que no me quiso ayudar. Así tratan a la prensa en Guerrero, me estoy desangrando por varios disparos que me dieron en los brazos”.

Debido a que la ambulancia que solicitaron los uniformados no llegaba, el periodista les pidió que lo llevaran en una patrulla a un hospital pero le indicaron que guardara la calma porque ya no tardan en llegar.

Luego llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de ellos lo venda de los brazos y le indica que no se mueva para que la circulación sanguínea no se acelere.

Finalmente llegó la pareja del reportero y éste último le indicó que los atacantes lo siguieron desde que salió de su domicilio.

