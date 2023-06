Andy Muschietti, quien dirigió la película de “The Flash”, se mantendrá en el Universo de DC Comics pues será el director de la nueva cinta de Batman.

James Gunn y Peter Safran, CEO’s de DC Studios, confirmaron a Variety el proyecto en el que estará Muschietti.

De acuerdo a los directores, Andy Muschietti dirigirá “Batman: The Brave and the Bold”, proyecto que aún no cuenta con un guionista oficial debido a la huelga que se desarrolla en Hollywood.

La nueva cinta de Batman estará en la primera tanda de las nuevas películas de DC en la pantalla grande. Esto luego de que James Gunn y la nueva administración de Warner Bros resaltaron hace varios meses que habrá reestructuración en proyectos de DC al mismo estilo que Marvel Studios y su Universo Cinematográfico.

Por otro lado, la película “Batman: The Brave and the Bold” será una adaptación de la etapa protagonizada por Bruce Wayne y su hijo Damian. En donde el hijo de Batman fue criado por asesinos y que asume la identidad de Robin, pero más tarde se convierte en Batman por derecho propio.

💥CONFIRMADO💥 Andy Muschietti dirigirá #thebraveandthebold la próxima película de #Batman en el universo DC de Gunn. ¡Emoción total! pic.twitter.com/ihYYAqovCt — La Ultima Hija de Krypton⭐⭐⭐ (@LaUltimaHijadeK) June 16, 2023

