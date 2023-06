Después de muchos retrasos, después de cambios de dirección, después de toda la polémica vivida con Ezra Miller, “The Flash” está a unos días de que se estrene en las salas de cine de nuestro país.

Mucha incertidumbre hay con respecto a esta nueva película de DC, que tiene planeado reiniciar su universo cinematográfico y volver a lanzarlo con diferentes actores para sus famosos superhéroes.

“The Flash” estará inspirado en el famoso cómic de “Flashpoint”, historia en la que Barry Allen regresa al pasado para evitar la muerte de su madre, esto provoca que se altere la línea de tiempo y toda la realidad que conocemos cambie a la totalidad.

La cinta se estrenará oficialmente el próximo 15 de junio de este año y la crítica del séptimo arte comienza a dividirse con respecto a lo que muestra la película en la gran pantalla.

Two days. Two Barry Allens. One film event you can’t miss. ⚡ THE FLASH – in theaters Friday, tickets available now. #TheFlashMovie pic.twitter.com/jGiimNjEBL

— The Flash (@theFlash) June 14, 2023