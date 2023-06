En la carrera por la candidatura de Morena para la Ciudad de México hay que esperar y saber escuchar a los capitalinos, asegura Rosa Icela Rodríguez, quien actualmente encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, luego de ser secretaria de Gobierno de la CDMX.

Con 26 años de trayectoria en el servicio público, menuda y siempre afable en su trato, Rodríguez ocupa puesto, oficina y encargo que alguna vez tuvo el ahora juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico, Genaro García Luna.

A pesar de su formación y trayectoria profesional en el periodismo, o quizá a causa de ello, la secretaria es renuente a las entrevistas.

Cuando accede, es cuidadosa de sus expresiones, pues sabe perfectamente el impacto que puede tener todo lo que diga y también -con los ventarrones políticos que se avizoran- que todo puede ser usado en su contra.

La secretaria aparece -en una amplísima sala de juntas de la SSPC, con una pantalla que ocupa una pared de piso a techo- vestida con un impecable conjunto blanco y una pañoleta multicolor con la que hace contraste.

Su pulsera y aretes de plata podrían pasar desapercibidos, si no fuera porque contó que los tiene en alta estima, pues son un obsequio. Los accesorios tienen la forma de un corazón humano, quien se los regaló, narra Rodríguez, fue porque vio en ellos el contorno geográfico de la Ciudad de México.

Reflexiva sobre sus posibilidades de alcanzar la candidatura de Morena para contender por la Jefatura de Gobierno el próximo año, antepone toda decisión al respecto a lo que puedan decir los capitalinos.

“Faltan muchas cosas por ocurrir primero y yo siempre soy prudente, y si usted me pregunta cómo lo está haciendo, qué piensa (sobre sus posibilidades de gobernar la Ciudad de México) lo que yo le diría es que hay que esperar a ver qué dicen los capitalinos, qué dicen en la calle, qué es lo que están observando, quién puede, quién no puede, quién puede tener una buena posibilidad en el conocimiento de la ciudad.

“Hay que escuchar a la gente y hay que ver qué dicen las mujeres en la ciudad, qué dicen los adultos mayores, qué dicen los choferes, los trabajadores (…) la jefa de Gobierno ha hecho un buen trabajo, hay que ver quién le va a dar continuidad a eso”, expresa.

-¿Y usted es buena para escuchar?

-Yo soy buena para escuchar. Eso me gusta. Me gusta hacer lo que dice la gente, no tengo la verdad absoluta y puedo desconocer alguna problemática, aunque conozco la ciudad y me gusta. Veo las personas que tienen ganas de hablar, de salir, quieren trabajo, quieren buenos hospitales, quieren buena atención médica, quieren medicamentos, pero, ¿qué quieren? Yo me lo puedo imaginar, pero hay que escuchar a la gente, si uno no escucha y es indolente ante los problemas, uno se puede equivocar y hay que saber qué dice la encuesta.

– Y hay que saber cuándo no escuchar el canto de las sirenas

– A mí no me gusta el canto, los cánticos, me gusta la música, pero hay que ser prudente, aprender a escuchar es lo más importante y saber cuándo sí tienes una posibilidad y cuando no.

Que los cargos o las elecciones y las cosas no se te conviertan en obsesión, que veas dónde sí puedes ayudar, en dónde no puedes ayudar y en dónde eres útil, ¿para qué te necesita el proyecto?, ¿qué es lo que puedes aportar y en dónde eres requerida? Si no eres requerida, pues también, lo importante es que en este movimiento no haya guerra sucia, no te manifiestes contra otro compañero, eso déjaselo a la oposición, en nuestro movimiento debe haber unidad debe haber una organización lo suficientemente grande para que se pueda tener un triunfo, pero no pensar en una persona, hay que pensar en el proyecto.

Tiene uno que ser prudente, porque también como usted dice, oír los cánticos, yo no digo de las sirenas, puede haber sirenos que digan que uno es lo máximo, ¡no! Hay que escuchar a la gente, eso es lo más importante. Si los capitalinos, las capitalinas, dicen vamos por acá, pues vamos por allá.

Avances en seguridad

Sobre los resultados que ha tenido en mejorar la seguridad en el país, la secretaria sostiene que los datos muestran una disminución de 17% en los homicidios en el país.

Acerca del combate al tráfico de fentanilo, Rodríguez establece que la investigación para la detención de “generadores de violencia” en los estados es prioritario.

“Lo segundo es la detención de tráfico de armas en aquellas ciudades de la frontera, no puede parar la violencia si se siguen armando, entonces es muy importante que sí se tome la decisión por parte de Estados Unidos de detener el tráfico de armas hacia México.

“Sí ha habido una cooperación, yo digo que una total cooperación, pero todavía esperamos más cooperación por parte de las fábricas armadoras”, comenta Rodríguez.

Acerca de los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da cuenta de una disminución en las detenciones de la Guardia Nacional, señala que esto no es así, pues en realidad hay un incremento.

Explica que la Guardia Nacional hace en conjunto con las policías municipales o estatales la puesta a disposición de los detenidos y no se la cuentan a la corporación federal, sino a cualquiera de las otras dos.

“A partir de estas críticas, la puesta a disposición ante el Ministerio Público que haga la Guardia Nacional no se la va a dejar a la policía ni a nadie, lo va a hacer directamente y a nombre de la Guardia y como primer respondiente.

“Yo puedo enseñar todo lo que se hace diario y todas las presentaciones que se hacen son muchas, son miles, entonces no ha bajado (…) 39% de los resultados de los operativos que hacen las fuerzas de seguridad son de la Guardia Nacional”, afirma la secretaria.

Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó la desincorporación de ese cuerpo policiaco de la Secretaría de la Defensa Nacional y regresarla a la SSPC, Rodríguez señala que esperará a enero, plazo que impuso la Corte para dar cumplimiento a su mandato.

Por lo pronto, continúa, concluyó con el proceso de informar a los integrantes de la Guardia Nacional sobre este cambio para garantizarles que tendrán certeza, tanto de sus prestaciones como de la atención que tendrán de parte de las instituciones.

“Hemos bajado secuestros, hemos bajado robos, robos de vehículos, hemos bajado robo de huachicol, pero el homicidio ha bajado en una pequeña cantidad y vamos a seguir trabajando ahí para seguirlo haciendo, el combate a la violencia es nuestro principal reto”

