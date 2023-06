¿Recuerdan cuando se hizo oficial la nueva fecha en Argentina y se hablaba de nuevas fechas en Latinoamérica? Pues hoy se han hecho oficiales, Taylor Swift ha anunciado una cuarta fecha en la Ciudad de México.

Así es, ¡Atención swifties! La cuarta nueva fecha de Taylor se llevará a cabo el próximo 27 de agosto de 2023, se agrega a las fechas ya anunciadas del 24,25 y 26 del mismo mes, el recinto seguirá siendo el Foro Sol.

A unas horas de que empiece la venta oficial de boletos para la gira de “The Eras Tour” en nuestro país, la cantante estadounidense anunció esta nueva fecha a través de su página web.

Pero la sorpresa no termina ahí, Brasil también despertó con nuevas sorpresas tras recibir el anuncio de dos nuevas fechas para el país sudamericano, una para la ciudad de Río de Janeiro y otra para la ciudad de São Paulo.

Three more dates added, cuz we’ve waited our whole life! 👏

♥️ August 27 – Mexico City, Mexico

🖤 November 19 – Rio de Janeiro, Brazil

💚 November 24 – São Paulo, Brazil

Visit https://t.co/K1TMzUp3uY for more info on these newly added #TSTheErasTour shows! pic.twitter.com/sd4Rem3ojv

— Taylor Nation (@taylornation13) June 12, 2023