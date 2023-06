El surfista mexicano Alan Cleland se coronó campeón del mundo en los ISA World Surfing Games 2023, celebrados en El Salvador.

Cleland consiguió la medalla de oro tras siete días de competencia y obtener un puntaje final de 18.23, con lo que también se impuso a los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela.

“La medalla de oro significa todo, ya sabes, después de ver a Jhony (Corzo en 2017) ganar la primera, eso fue algo por lo que luché y soñé todas las noches”, dijo a la Asociación Internacional de Surf (ISA).

Here are some of the best shots from Day 6

Download all the photos from the Surf City El Salvador ISA World Surfing Games at https://t.co/PKDvOI8GR8#isasurfing #Surf pic.twitter.com/sypZPoaEEJ

— International Surfing Association (@ISAsurfing) June 6, 2023