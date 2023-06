El partido llega al minuto 80 y el Manchester City sigue ganando 1-0 al Inter de Milan con gol de Rodri.

Minuto 77. ¡Atajadón! Foden llega hasta el área del Inter y realiza un disparo, pero Onana se lanza y ataja de primera.

Minuto 75. ¡Cambios en el Inter! Salen Bastoni y Dumfries; entran Gosens y Bellanova

Minuto 72. Lukaku vuelve a llegar al área del Manchester y realiza un disparo al marco. Emerson atajó sin demora.

Minuto 70. ¡Por poco el empate! Un balón peligroso botó en el área del City, Lukaku remató de cabeza y su tiro pegó en el travesaño.

Minuto 67. ¡GOL DEL CITY! Tras una serie de rebotes, Rodri disparó desde los linderos del área grande para mandar el balón al fondo de las redes.

Minuto 58. ¡Llegó el Inter! Falla la parte defensiva del City y Lautaro tomó el balón, pero tras el achique de Ederson, su disparo terminó pegando en el cuerpo del arquero.

Minuto 56. ¡Cambio de los italianos! Sale Edin Džeko y entra Romelu Lukaku.

Han pasado 55 minutos y el partido se ha vuelto más rápido, pero también ríspido con faltas por ambos lados.

Comienza el segundo tiempo. Manchester e Inter buscarán anotar los goles necesarios para llevarse la Champions League.

Se terminan los primeros 45 minutos. Manchester City cerró mejor, pero el partido se va al descanso sin goles

Minuto 35. ¡Baja sensible del City! Sale De Bruyne por lesión y entra Phil Foden

Minuto 27. ¡Disparo del noruego! Haaland aparece en el área chica del Inter y realiza un disparo que el arquero Onana ataja, para mantener su arco en cero.

Minuto 25. ¡Cerca! El portero del City, Ederson, despeja mal un balón y le cae a un jugador del Inter, quien realizó un disparo que paso a metros de la portería.

Se van los primeros 15 minutos de la Final en Estambul y el dominio es de los italianos.

Primera llegada del City. Bernardo Silva llega por el costado de la derecha y dispara a la portería, pero su tiro se va por encima de la portería defendida por Onana.

Comienza la Final de la Champions League. Manchester City buscará su primera “Orejona”; Inter de Milan busca la cuarta.

Manchester City sale con Ederson; Aké, Rúben Dias, Akanji; Rodri, Stones, Grealish, Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland.

Inter de Milan va con Onana; Di Marco, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries; Çalhanoğlu, Brozović, Barella; Džeko, Lautaro.

Este sábado 10 de junio Manchester City e Inter de Milan se enfrentan en Estambul en la Final de la Champions League 2023.

El City, fundado en 1880, puede lograr el sábado el ansiado título de Liga de Campeones que persigue desde hace tiempo y que falta en su palmarés. Para ello, deberá vencer al Inter de Milán, que ya tiene tres Champions en su historial (1964, 1965 y 2010) y esta en busca de la cuarta.

Sigue aquí el minuto a minuto que tiene para ti el Diario 24 HORAS.

