El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que ya comenzó el proceso de selección del candidato presidencial de Morena de cara al 2024, pero aseguró que no será él quien elija a su sucesor. No hay preferencia ni dados cargados en favor de nadie. Lo más importante es que se acaba el dedazo e iniciamos una etapa nueva. Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo. Respecto al encuentro que sostuvo con gobernadores de Morena y aspirantes a la candidatura, dijo: Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. Es muy importante la unidad, que no haya rupturas, y no tiene por qué haberlas. En el caso de Morena se elige con una encuesta porque así se establece en los estatutos y así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, y bueno ahí están los resultados, no ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos. Lo tengo bien pensado, me retiro completamente. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política, nunca más. Soy partidario no solo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder, ni al dinero. Por otra parte López Obrador se reunió con el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, Pete Buttigieg, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El mandatario detalló que en el diálogo abordaron dos temas: el traslado de aerolíneas de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el regreso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la categoría 1. El encuentro, fue respetuoso y propositivo; además reconoció al secretario como una persona inteligente y gentil. Por parte del Gobierno de México acompañaron al mandatario los secretarios de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román y el jefe de Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez. Integraron la delegación estadounidense, el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar; el subsecretario del Departamento de Transporte, Carlos Monje; el director de Aviación Internacional, Benjamin Taylor; el director para Norteamérica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Maxwell Hamilton; el subsecretario de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales, Ramin Toloui; la jefa adjunta de Misión de la Embajada de Estados Unidos en México, Stephanie Syptak-Ramnath; la ministra consejera para Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos, Jennifer Davis-Paguada; el agregado de Defensa en la Embajada de Estados Unidos en México, Andrew Leonard; la agregada de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Norma Campos y el oficial en Asuntos de Infraestructura y Transporte del Departamento de Estado, Andrew Crecelius.

SENADOR RICARDO MONREAL; SOSTUVO UN ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Monreal expreso: Encuentro afortunado en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, reforzando nuestra amistad y convicción para continuar con la transformación que un día soñamos. Agradezco su reconocimiento en la mañanera al trabajo de las y los senadores. Sostuvo que la reunión fue amable y agradable y adelantó además que posiblemente la próxima semana solicitará licencia a su cargo. Asimismo reitero: Soy el mejor preparado rumbo al 2024. Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte. Descartó que por el momento tenga alguna intención o exista la posibilidad de competir como candidato independiente o por algún otro partido. El senador tampoco descartó tener interés en su posible postulación por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

MARCELO EBRARD; APOYADO POR CARLOS CANDELARIA CON EL LEMA DE “CON MARCELO SÍ”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es apoyado por Carlos Candelaria, quien renunció como director general de la Oficina de Pasaportes para sumarse a la campaña por la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard. Con el lema de “Con Marcelo Sí”, Candelaria inició la promoción del canciller en Iztapalapa. Señaló que desde el corazón de Iztapalapa en los ocho barrios iniciamos las caminatas ciudadanas. Aseguró que Ebrard va a ganar la encuesta, y compartió imágenes en las que se ve al ex director y su equipo repartiendo propaganda a favor del canciller. Marcelo Ebrard adelantó que una de sus propuestas es crear un Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres no tengan que dedicarse de lleno al cuidado de otras personas. Durante la inauguración del modelo de Naciones Unidas Aztecmun, organizado por la fundación Grupo Salinas, el todavía secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que es necesario buscar una manera de poder proteger a las mujeres.

CLAUDIA SHEINBAUM; NO LLEVARE NINGUNA PROPUESTA AL CONSEJO NACIONAL DE MORENA

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum reiteró que no llevará ninguna propuesta para la elección de candidato presidencial al Consejo Nacional de Morena que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de junio y en donde se decidirá los lineamientos para que las “corcholatas” participen. Yo confío en la presidencia del partido. Sigo confiando. Aseguró que el domingo iba a informar al respecto, además de que remarcó que el lunes comunicará si renunciará a la Jefatura de Gobierno de la CDMX o no y cuándo, según ella, dependiendo de los tiempos que marque la convocatoria que se tratará en el Consejo. El domingo van a tener toda la información, yo soy muy disciplinada, a mí no me gusta estar dando información previa porque creo que se lo debemos a los militantes de Morena, y en general al pueblo de México, que seamos respetuosos de las normas, y el domingo ustedes se van a enterar exactamente de cuál es la propuesta que va ser puesta a consideración del Consejo Nacional de Morena, ahí van a tener ustedes toda la información y el lunes voy a dar un posicionamiento formal.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; CON EL 31.9% DE LAS PREFERENCIAS SEGÚN ENCUESTA ANÁLISIS DE DATOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en el arranque a la candidatura de Morena del proceso de selección interna, se encuentra con el 31.9% de las preferencias de acuerdo con la segunda encuesta sobre preferencias electorales de los ciudadanos realizada en 32 estados del país por GANA Análisis de Datos y Encuestas de Opinión Pública. López Hernández presenta un avance de 5.7 puntos durante el último mes, comparado con el 26.2% del mes anterior, mientras Sheinbaum se mantiene en el primer lugar con el 38.1% de las intenciones de voto, pero con un crecimiento menor, pues avanzó 3.5 puntos, en tanto que Marcelo Ebrard se afianza en el tercer lugar con el 23.2%, lo que representa un retroceso de 2.1 puntos, comparado con el 25.3% que concentró el mes previo. El avance de Adán Augusto López y de la jefa de gobierno de la CDMX ha sido en detrimento del resto de los aspirantes, aunque cabe destacar que de las tres más fuertes Marcelo Ebrard es el único que ha dado pasos atrás luego de manifestar algunas inconformidades ante la ausencia de reglas en la encuesta interna que definirá al candidato presidencial del partido, además de que decidió renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para dedicarse a realizar su campaña y ser electo como el candidato presidencial. Sobre el nivel de aprobación de los actores políticos en México, entre los morenistas Adán Augusto lidera con 66.5% y le siguen Claudia Sheinbaum 63.6%, Marcelo Ebrard 62.4% y Ricardo Monreal 50.7%.

NORMA PIÑA Y ARTURO ZALDÍVAR; PROTAGONIZAN UNA CONFRONTACION POR DESIGNACIÓN DE MINISTROS

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y su antecesor, el ministro Arturo Zaldívar, protagonizaron una confrontación, cuando discutían la controversia constitucional contra la Ley de Publicidad. El ex presidente de la Corte dijo que ellos no son electos democráticamente, lo que no le pareció a la ministra Piña Hernández. Durante el debate de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, el ministro se pronunció en contra de invalidarla, debido al principio de autonomía del Congreso y el trabajo de un legislador electo democráticamente. Arturo Zaldívar aclara que no dijo lo que dijo, que lo malinterpretaron. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento me parece que no es dable invalidar un procedimiento legislativo, de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. La presidenta Norma Lucía Piña reviró, dijo que no compartía el punto de vista de Zaldívar pues los ministros son designados a través de un sistema que se establece en la Constitución, además rechazó que su labor implique la división de poderes. Respetuosamente, no comparto los comentarios de que nosotros no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución, y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes, con todo respeto. Zaldívar volvió a intervenir al afirmar que es una realidad que los ministros no son electos democráticamente: Eso es una realidad. Que eso nos pueda inhibir a hacer nuestra labor constitucional, yo creo que no, tenemos una legitimidad constitucional. Norma Piña volvió a tomar la palabra y sostuvo que al ser propuestos por el presidente de la república y designados por el Senado de la República, su origen sí es democrático, y terminó con la discusión. Sí somos propuestos por el Poder Ejecutivo, que él es electo democráticamente, y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático, partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto, pero no es motivo de discusión.

DIPUTADO GERARDO FERNANDEZ NOROÑA; PIDE LICENCIA PARA DEJAR DIPUTACIÓN Y BUSCAR CANDIDATURA PRESIDENCIAL

El diputado Gerardo Fernández Noroña del PT, pidió licencia para dejar la Cámara de Diputados por tiempo indefinido. El legislador dejará sus labores legislativas para concentrarse en sus esfuerzos por obtener la candidatura presidencial de Morena y sus aliados.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EGRESADOS DEL PROGRAMA DE POSGRADO

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del GPPRD, durante la Ceremonia de entrega de reconocimientos a las y los egresados del Programa de Posgrado en el Senado de la República. El legislador acompañado del director, doctor Luis Miguel Anzures, presidente nacional del INAP, institución de alto prestigio que en un convenio con el Senado de la República ha permitido que nosotros podamos acceder al conocimiento de la administración pública, asimismo estuvieron presentes autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México representadas por el director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante. Miguel Ángel Mancera dijo: Quiero, y debo de, reconocer el trabajo puntual que se ha realizado por una persona que ha sido un motor para que se lleven a cabo estos cursos, para que se lleve a cabo la capacitación y la formación permanente en el Senado de la República y me refiero a la maestra, doctora, Cynthia Murrieta quien es directora general del Centro de Capacitación. Por supuesto que reconozco también a mis compañeras y compañeros senadores porque gracias a los acuerdos políticos que se construyen es que forma parte de una de las líneas de acción fundamentales del Senado la capacitación permanente y la educación, el acceso a la educación y a la formación de todos y cada uno de quienes laboramos en el Senado. Aprovechó para señalar que el senador Ricardo Monreal también fue una persona fundamental en la construcción de estos convenios con las universidades. Ha sido un trabajo arduo. Carlos Fuentes decía: “desarrollo y progreso ni el uno ni el otro son concebibles sin la educación y esta se ha convertido casi en parte de una ecuación: sin educación no hay progreso. Esta frase nos habla del innegable papel de la educación en nuestra sociedad, pero también del compromiso, que hemos y que debemos refrendar permanentemente todas y todos sin importar el carácter de nuestra ocupación o de nuestra tarea. Este compromiso de capacitación y de actualización lo hemos dejado patente en 60 sesiones de Doctorado en Administración Pública. Agradeció al doctor Nicolás Loza, al doctor Salvador Cárdenas, al doctor Jesús Carrillo Rodríguez, al doctor Eduardo Villarreal, al doctor José Fernández Santillán, al doctor Ernesto Velasco, así como a quienes forman parte del claustro de profesores del INAP, todos destacados profesores de universidades de México y del extranjero, reconocidos especialistas en Metodología de la Investigación, Hermenéutica, Administración Pública, Teoría política. El progreso de la Administración Pública en México depende de construir políticas públicas sólidas, coherentes y basadas en evidencia, así es sin duda el compromiso que tenemos con este doctorado, así es el compromiso que sentimos con el INAP y con lo que hemos aprendido. Debemos de luchar para que la educación en México nunca se detenga, para que avance permanentemente y para que jamás se deje a su pueblo sin acceso a ella.

RECTOR JESÚS MADUEÑA; SEGUNDO AÑO DE TRABAJO CONSOLIDADO EN LA UAS CON UN AVANCE DEL 75% DE LAS METAS

El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, presentó su segundo informe de labores, correspondiente al periodo 2022-2023, donde resaltó el trabajo que han realizado en materia de universalidad y aseguró que hoy en día todas las jóvenes y los jóvenes que se acercan a la UAS son recibidos con las puertas abiertas. Indico que la UAS vive un momento histórico al transformar y actualizar sus planes y programas de estudio en todos los niveles educativos y lanzar nueva oferta académica pertinente y acorde a las necesidades de los sectores sociales y productivos como lo marca el Eje I Formación Académica en la Era Digital 4.0, para ello transita hacia el nuevo Modelo Educativo UAS 2022 mediante un Foro de Reforma Académica y Administrativa para reconstruir los programas de estudio y plantear una modificación a la Ley Orgánica de la institución que permita implementar los cambios correspondientes. Asimismo el rector de la UAS destacó que a la mitad de su administración se han cumplido el 75 por ciento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional, con visión de futuro 2025, lo que nos impulsa a replantear objetivos e ir por más resultados. Como resultado de la buena aplicación del Eje Estratégico V Vinculación Institucional y Compromiso Social se registran mayores oportunidades para los alumnos y docentes y se fortalece la vinculación con los sectores educativos, productivos, gubernamentales y sociales, en este apartado la UAS se sumó a la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS), incrementó la firma de convenios entre los que destacan empresas como TopBrain Group, Global CAN, Monsanto, Bayer y 211 convenios para la realización de prácticas profesionales. Madueña Molina resalto la labor que han tendió personal docente y administrativo, alumnos y, sobre todo, el equipo jurídico de la UAS en la defensa de la autonomía universitaria, con lo que se ha logrado el desarrollo de la Casa Rosalina y el cumplimiento de las metas planteadas.

MARKO CORTÉS; PIDE A JEFES ESTATALES ARRANCAR TRABAJOS PARA EL 2024

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió a las y los jefes estatales del partido en todo el país, arrancar los trabajos para ganar la presidencia de la República en el 2024. Los convocó a que, en esta etapa de construcción del método para elegir candidata o candidato presidencial, participen con ideas y propuestas a fin de que se construya el mejor proyecto, que sea avalado por la sociedad civil y se cuide en todo momento a Acción Nacional. Señalo que habrá tres grandes elecciones en el 2024, la presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión y gobernadores y alcaldes, por lo que solicitó a la militancia que se prepare con todo para que haya un efecto de atracción en estos comicios y se obtenga el triunfo. Tenemos que salir con todo a apoyar, que después de la definición que tomemos, es darle para adelante y con todo, y todas y todos. De lo que se trata, es de generar el mejor proyecto que nos dé la tranquilidad de que estaremos decidiendo bien, haciendo lo correcto y podamos tener entonces al final un candidato o candidata, que pueda ganar el 2 de junio del 2024.

CECILIA PATRÓN, ADRIANA DÍAZ Y CAROLINA VIGGIANO; PAN, PRI Y PRD INICIAN TRABAJOS PARA CONSTRUIR PLATAFORMA DE LA COALICIÓN VA POR MÉXICO 2024

Cecilia Patrón del PAN; del PRD, Adriana Díaz; y del PRI, Carolina Viggiano, se reunieron para acordar el esquema de trabajo de la construcción de la Plataforma de la coalición Va por México del proceso electoral 2024. Las secretarias coincidieron en construir este proyecto en favor de México de la mano con la sociedad civil, escuchando propuestas y recomendaciones de las y los ciudadanos. Cecilia Patrón, expresó que en menos de 365 días se habrá de elegir la Presidencia de la República, se renovará el Congreso de la Unión, las Diputaciones y Senadurías, Gubernaturas y alcaldías, por lo que deben estar preparados para generar el mejor proyecto para el país. Adriana Díaz expuso que se busca construir un proyecto de país incluyente para el futuro que queremos. Para ello, el programa abanderará las principales causas de la gente con su participación desde la fase de construcción. Carolina Viggiano señaló que el régimen de gobierno que vivimos está agotado porque el mundo cambió y hoy requerimos romper la caja y ver cómo construir un nuevo gobierno de coalición. La coalición Va por México tiene que pasar de ser oposición a opción real para construir un país con desarrollo, crecimiento económico, mejores oportunidades, salud para todas y todos, medicinas, empleo digno y bien pagado y seguridad. Acordaron la forma de trabajo y estructura que habrán de seguir para la realización de un documento que refleje lo que la ciudadanía desee y necesite. Asimismo las secretarias generales del PAN, PRI y PRD puntualizaron la importancia de que este proyecto sume diversas voces de la sociedad civil que le den legitimidad y fuerza a los candidatos que encabecen la coalición y para que haya inclusión en los diferentes temas que abordará. Asimismo, expresaron estar listas y comprometidas para sacar adelante un plan que brinde alternativas y propuestas reales a las y los mexicanos, que combatan el retroceso y la regresión que ha provocado el gobierno de López Obrador.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; URGENTE QUE EL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN SE DEJE DE BANALIDADES

El diputado Rubén Moreira Valdez, así como las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI, consideraron que es urgente que el Gobierno de Nuevo León se deje de banalidades que generan muerte y desdicha y mejor garantice la seguridad, en todo momento y lugar, de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que, nunca más, vuelva a ocurrir un asesinato tan vil e irresponsable como el que sucedió en el Albergue Fabriles del DIF, en febrero de 2022. Es evidente que en el estado gobernado por Movimiento Ciudadano no hay política pública que proteja de manera eficiente y real a los menores; mientras el gobernador y la presidenta del DIF sustituyen su falta de trabajo con distractores y cortinas de humo, con lo que han generado una crisis en materia de derechos humanos y seguridad. Las y los integrantes de la bancada del PRI llamaron al Ejecutivo estatal a cumplir con las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como es el presentar una disculpa pública, realizar un padrón de los menores que están en los albergues de esa institución, darles los servicios de salud y el trato que merecen, con respeto y siempre anteponiendo el interés superior de este sector. Indicaron que es importante que el gobernador Samuel García, en lugar de jugar en TikTok, amedrentar a la oposición o secuestrar recursos municipales, trabaje en un plan estructural y estratégico para que los albergues del DIF en la entidad, sean seguros, preserven la integridad física, sicológica y emocional de los menores, no se vulneren sus derechos, sino que tengan una plena claridad de vida.

DONALD TRUMP; ACUSADO PENALMENTE POR MANEJO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

El ex presidente Donald Trump dijo que el Departamento de Justicia lo acusó penalmente en relación con el descubrimiento de que cientos de documentos clasificados fueron llevados a su casa de Mar-a-Lago después de que dejó la Casa Blanca y permanecieron allí incluso después de que los funcionarios de Archivos Nacionales emitieran una citación exigiendo su devolución. Varios asesores de Trump confirmaron la acusación. Donald Trump dijo que ha sido citado para comparecer ante un tribunal federal en Miami. No se ha conocido de inmediato qué acusaciones específicas enfrenta Trump. Hay siete cargos. Se espera que Trump se entregue a las autoridades en Miami.

