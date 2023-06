“Como si eso la fuera a revivir”, así amedrentó una mujer a familiares de Lesly Martínez que se manifestaron en las afueras de la Fiscalía capitalina; en redes la apodan “Lady Tepito”.

Familiares de la joven Lesly Martínez se dieron cita en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir justicia por el presunto feminicidio que cometió Alejandro Alberto “N”, novia de la joven hallada muerta el pasado 17 de mayo.

Durante las protestas, una mujer salió a relucir por los reclamos que hizo contra los manifestantes, pero sobre todo por amedrentar a los familiares de Lesly.

“Órale no más no se me quede viendo muy ver… porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la ver… van a aguantar (…) yo también soy mujer y no hago esas mam…”, dijo la fémina a los presentes quienes grabaron todo el hecho.

Supuestamente, el reclamó de la mujer (ahora apodada en redes como “Lady Tepito”) era porque no le permitían el paso y esto la enojó.

A pesar de los reclamos de la mujer, los protestantes no hicieron más caso, pero la fémina siguió amedrentándolos.

La mujer se dirigió con una persona (que no sale en el clip) al que llamó “lic” y le pidió que se apresurara pero a la vez continuó expresando su opinión sobre la manifestación.

“Como si fueran dueñas, como si con eso (la protesta) la fueran a revivir”, comentó la mujer.

Ante está última afirmación, las manifestantes mostraron su descontento por lo dicho por la mujer y le dijeron “que mal que pienses así siendo mujer”, pero la chica responde que presuntamente trabaja en la FGJCDMX.

Luego la mujer responde una supuesta llamada en su celular mientras sostiene una spray de gas pimienta y dice “Yaira ponte en la esquina güey, ya estoy aquí con el licenciado… tráete a tres de mis tías también porque se me están poniendo bien ver…”.

Al final del video, la mujer se marca junto con un hombre, el supuesto “lic” que la acompañó.

El clip se viralizó en redes sociales y los usuarios la apodaron “Lady Tepito” haciendo referencia a su manera particular de hablar.

"Orita bajo por mis rucas de Tepito " "Como sin con eso la fueran a REVIVIR " Se identificó como trabajadora de@FiscaliaCDMX y amenazó a familiares de #LeslyMartínez que protestaban en los accesos.. Pregunta:

¿ De que partido creen ustedes que sea ?.. Crédito: @i_alaniis pic.twitter.com/TUOimMeTfc — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) June 8, 2023

