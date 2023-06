El exportero Jorge Campos le regaló 15 mil pesos al primer entrenador que reconoció y descubrió el talento que tenía para el futbol.

El famoso exportero y leyenda del futbol mexicano, Jorge Campos se robó la atención de los usuarios en redes tras haberle regalado 15 mil pesos al primer entrenador que reconoció y descubrió el talento que tenía para el mundo del balompié.

Lo anterior después de que en el internet se hiciera viral un TikTok del usuario (Su Amigo Verraty) quien es caracterizado por apoyar a la gente de escasos recursos, le ofreció dinero a una persona que iba pasando en la calle recolectando PET.

Se trataba de “Don Chava” quien momentos después al dar detalles sobre su vida reveló haber sido uno de los entrenadores que formaron a Jorge Campos en su exitosa trayectoria futbolística en Acapulco, Guerrero.

Días después este clip llegó a manos del famoso arquero quien decidió contactar a “Verraty” para hacerle llegar 15 mil pesos y un saludo para que se lo pudiera entregar a “Don Chava”.

Además Campos también le dedicó unas palabras:

“Chava querido, Chavita, ¿cómo estás?, soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus fuerzas básicas. Gracias Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias Chavita”, mencionó.

La reacción del exentrenador también quedó filmada en TikTok al igual que el momento exacto en el que le entregan el dinero que le mandó el apodado “inmortal”.

Al ver esto los internautas no tardaron en expresar su opinión en los comentarios, la mayoría de ellos consideraron que fue una gran acción del portero:

“Crack dentro y fuera del campo”.

“Cuando vio el dinero no se entusiasmó tanto como cuando escuchó a Campos, eso habla de su humildad”.

“Lo creo porque Jorge es una persona humilde y eso lo hace más grande”.

“Su sonrisa no tiene precio. Fue más feliz con el saludo, que con el dinero”.

“No cabe duda que en algún lado dejamos huella”.

Hasta el momento el video de la reacción de “Don Chava” acumula más de 470 mil “me gusta”.

