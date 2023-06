El fenómeno de animación de Spider-Man: Into The Spider-Verse ya tiene sucesor y se trata de Across The Spider-Verse, la cual promete revolucionar una vez más la industria de los cines y la historia del superhéroe en las cintas.

Los espectadores acompañarán una vez más a Miles Morales, el joven Spider-Man de Brooklyn, con quien se introdujo la posibilidad de encontrar trepamuros en diferentes universos y líneas del tiempo.

Esta vez, se vuelve ahondar en la responsabilidad de ser un arácnido y una persona normal, por lo que Miles se enfrentará a problemas con su familia y un debate moral entre la verdad y la mentira, a la par en que los multiversos se ven azotados por una nueva amenaza, The Spot, un villano que tiene la facilidad de viajar a través de ellos luego de haber entrado en contacto con materia obscura.

Sin embargo, el poder del inexperto Miles Morales no será suficiente para derrotarlo, por lo que se conocerá a un equipo de élite de Spider-Man de muchas otras realidades, los cuales son liderados por Miguel O’Hara, mejor conocido como Spider Man 2099.

Durante la producción de esta cinta participaron 40 mexicanos en el equipo de animación y uno de ellos, Cruz Contreras, ha recibido gran reconocimiento por su trabajo, no solo en este título, sino en varios otros que lo han hecho poner el nombre de México en lo más alto.

“Si Into The Spider-Verse marcó un antes y un después en la forma de hacer animación, Across The Spider-Verse revolucionará a la industria”, aseguró el guerrerense en una entrevista con 24 HORAS.

La declaración es completamente cierta, en esta cinta se aprecian elementos que en la pasada no estuvieron presentes.

Por lo anterior, quienes ya pudieron verla no pueden dejar de pensar en una película candidata al premio Óscar de Mejor Cinta Animada, galardón con el que se hizo su predecesora.

Esta película reafirma además que la animación no es un género, que es un formato, pues es para toda la familia, ya que cuenta con elementos que divierten a los más pequeños y temas de reflexión e introspección entre los personajes, que los más grandes disfrutarán.

Producida por Sony, Spider-Man: Across The Spider-Verse tiene una duración de poco más de dos horas y ya está disponible en cines de todo el mundo.