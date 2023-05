El futbolista Andrés Iniesta entre lágrimas dio la noticia de que dejará al conjunto del Vissel Kobe; seguirá jugando en otro equipo.

El famoso y reconocido exjugador del Barcelona, Andrés Iniesta se robó la atención de los aficionados de futbol después de que anunciara entre lágrimas que dejará a su actual equipo el Vissel Kobe tras haber estado en Japón desde 2018.

La anterior noticia se dio por medio de una conferencia de prensa en la que rompió en llanto momentos después de comenzar a revelar su situación:

“Creo que siempre nos habíamos imaginado me retiraría aquí, era el deseo de todos”, comentó el autor del gol que convirtió a España en Campeón del Mundo.

De igual manera durante esta plática, Iniesta aclaró que descarta su retirada del futbol de momento debido a que tiene muchas ganas de seguir jugando así como también de competir.

– イニエスタ選手退団のお知らせ –

アンドレス イニエスタ選手が7/1(土)J1第19節vs.札幌の試合を最後に退団することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

We regret to announce the departure of @andresiniesta8 from our club.https://t.co/2OyxtVK0ya#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/cDf0X5Lvt6

— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) May 25, 2023