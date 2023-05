¡Justo en la nostalgia! Cuando pensabas que ya habías comprado todo lo que necesitabas o que ya no tenías la necesidad de endeudarte, llega Lego solamente para anunciarte el lanzamiento de su nuevo set inspirado en Pac-Man.

Así como lo estás leyendo, la famosa marca de juguetes, especializada en sacar colecciones de las sagas más importantes del cine como “Star Wars”, el “UCM” o de series de antaño como “Friends” recién anunció su nuevo set.

Dicho set mezcla lo mejor de los videojuegos, ya que está inspirado en la clásica versión de “Pac-Man” y te transporta a los años 90, puesto que la forma final de este set es nada más y nada menos que una vieja arcade de videojuegos.

Por medio de un video en sus redes sociales, Lego mostró su más reciente creación haciendo una parodia del clásico videojuego en donde las personas que aparecen simulan a los fantasmas y al famoso Pac-Man.

Chomp your way back to the 80's with the new LEGO Icons PAC-MAN Arcade! Ready! Build! Play! pic.twitter.com/ZlvhV5KLVc

— LEGO (@LEGO_Group) May 22, 2023