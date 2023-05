Previo a su regreso a México, como parte del festival Machaca, la cantante canadiense Nelly Furtado ha sorprendido con su primera portada de revista en seis años. La interprete de “Say it right”, tenía años alejada del ojo público tras su último álbum The Ride (2016).

Mediante sus redes sociales, Furtado compartió la foto que cubre la revista FAULT en la que se ve posando con un conjunto de la marca Mugler.

Esto le ha dado comentarios positivos pues los fans de la cantante están felices de que esté de vuelta en la industria mainstream.

I ripped another band-aid off! First photoshoot in 6 years?! Thanks @FAULTMagazine 💗

Happy to be your cover woman 😉 pic.twitter.com/NXOnsURsXW

— Nelly Furtado (@NellyFurtado) May 22, 2023