Los legisladores de Morena y aspirantes a la presidencia, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, se quejaron sobre la marginación que han tenido durante el proceso en la elección del candidato presidencial del partido para 2024.

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) se quejó de la exclusión que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al no mencionarlo entre los aspirantes de la Cuarta Transformación para sucederlo en la titularidad del Poder Ejecutivo.

“En la conferencia Mañanera del lunes de esta semana, el compañero Presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto, me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión”, consideró el petista en conferencia de prensa en el Senado.

Reclamó también que en la noche del 28 de abril, cuando hizo crisis el final del periodo legislativo en el Senado, no se el haya invitado a la reunión en Palacio Nacional a la que sí se convocó a Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

“El compañero Presidente no puede hacer un solo señalamiento duro hacia mi persona, no debe, no puede, no tiene elementos. Pero como dicen en las bodas: si algo quiere decir, que lo diga, que hable ahora o que calle para siempre. Porque esta manera es incorrecta, es un trato que no es de compañeros”, lamentó Fernández Noroña.

Sin embargo, enfatizó en que no pide nada respecto a la manera en cómo se están conduciendo los demás aspirantes presidenciales del oficialismo, pues no quiere que lo reciban los gobernadores, que le hagan honores o le concentren gente.

MONREAL CONDICIONA

Mientras, el senador de Morena y aspirante a la Presidencia, Ricardo Monreal, anticipó que si su partido realiza la encuesta para elegir a su candidato, él no participará.

Esto, tras anunciar una serie de peticiones para poner orden en la elección del candidato presidencial de Morena.

“Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación”, declaró.

En este contexto, llamó a los gobernadores y presidentes municipales a “sacar las manos” de este proceso para no favorecer a ninguno de los aspirantes.

El líder de los senadores de Morena descartó una ruptura de Marcelo Ebrard con el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido y, con Morena misma por lo desigual de la competencia.

Consideró que, al secretario de Relaciones Exteriores le asiste la razón de pedir reglas claras, que el partido no solape ‘cargadas’ anticipadas y, sí genere equilibrios y escenarios parejos sin uso de recursos ofensivos.

Ricardo Monreal rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga “metidas las manos” en el proceso interno de Morena, como si lo hacen gobernadores y presidentes municipales.

FRASE:

“El presidente de la República, el licenciado López Obrador, desde mi punto de vista ha actuado en razón de su investidura y no se ha metido al proceso” Ricardo Monreal Senador de Morena

“No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento, me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta” Gerardo Fernández Noroña Diputado del PT

