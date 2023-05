Luego de anunciar su regreso con un show intimo en House Of Vans y presentarse en el Vive Latino, Los Dynamite está a unos días de realizar su primer show en grande. El escenario será el Teatro Metropolitan este 27 de mayo en el que sin necesidad de visuales ni otros recursos solo habrá “rock”.

El proyecto comandado por Diego Solorzano no esperaba recibir una respuesta tan positiva con este reencuentro, sabiendo que cuentan con pocas canciones en su historial.

“En el Vive Latino se vio la respuesta de la gente en un horario bueno. Yo me sorprendí porque no sé donde está parada la banda, ni quiero saber, porque no quiero que se contaminen algunas cuestiones de la banda. Este espectáculo fue el cierre de un ciclo”, mencionó Diego Solorzano en entrevista con 24 HORAS.

Y es que el concierto que ofrecerán Los Dynamite en el Metropólitan no lo harán como teloneros ni en el marco de un festival por lo que es una fecha especial para el proyecto.

“En su historia Los Dynamite nunca tocaron un show solos, siempre fue de teloneros y en festivales. Nunca hubo una cosa como el Teatro Metropolitan. Esto es el cierre de un capítulo y que es de muchos nervios y emoción hacerlo”, agregó.

La reunión de Los Dynamite no vino sola ya que han estado presentado algunos sencillos desde su regreso. Temas como “1990”, “Ski Mask” y “Fila 14” han mostrado la evolución en cuanto sonido. Pero esto no define si habrá un EP o un álbum.

“Hay muchas canciones y no sabemos si será un EP o un álbum pero lo que sí es que quiero que esté en vinil. La idea es seguir haciendo música sobre la marcha”, compartió Solorzano.

De acuerdo al líder de Los Dynamite, por el momento toda la atención estará concentrada en la banda. Aunque Rey Pila sigue ofreciendo shows, de este proyecto no hay novedades próximas.

Además compartió cómo ha sido su experiencia en la música en la que ha mantenido su sello.

“Yo siempre he perseguido la experimentación musical y poder experimentar me ha permitido tener cierta credibidilad que me ha costado mucho”, agregó.

Sobre lo que veremos en el concierto en el venue del Centro Histórico, Diego adelantó que este no contará con grandes recursos como se tiene acostumbrado hoy en día y la experiencia se basará en lo vivido por su generación.

“Generaciones más abajo están acostumbrados a usar recursos visuales a la modernidad como Billie Eilish y Frank Ocean. De los Dynamite es sencillo: dos guitarra, un bajo y una batería. Se acabó, es lo que es una banda de rock”, finalizó.

