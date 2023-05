Además de tener una agenda llena de presentaciones con OV7 y estrenar canciones en solitario, Lidia Ávila se organizó para darse tiempo de aceptar un proyecto histriónico del que apenas se va a enterar de qué trata.

Después de 15 años de no incursionar en la actuación, la cantante Lidia Ávila regresará al proscenio con la puesta en escena Conejo blanco, Conejo rojo, papel que dice la cantante aceptó por su gran amor al teatro.

En entrevista con 24 HORAS, la intérprete aseguró que “cada función es única: un actor diferente, cada noche, representa la obra con un texto que nunca leyó en un sobre sellado sobre el escenario”.

Se trata de una obra del dramaturgo iraní Nassim Soleimanpour que no requiere ser ensayada ni dirigida.

Ante tal reto, la integrante de OV7 aseguró que aceptó este papel por ser algo emocionante y porque su amor por el teatro es muy grande.

Ante una agenda repleta de presentaciones con uno de los grupos pop más famosos de Latinoamérica, la salida de materiales en solitario y su vida diaria como madre de familia, Lidia tiene que organizarse al extremo para no dejar ningún área por atender, pero asegura que eso siempre ha sido parte de su vida y lo enfrenta con gusto y pasión.

Es un texto que apenas vas a descubrir, ¿qué fue lo que te impulsó a aceptar la invitación y cómo se dio?

“Me habían invitado desde el año pasado, pero no pude hacerlo por las fechas y la verdad es que también me daba un poquito de temor, no te voy a mentir.

“Ahora me volvieron a invitar para esta temporada y se logró apartar la fecha desde hace mucho tiempo y dije ‘tengo que hacerlo’, veía los testimonios de compañeros, actores o comediantes y todo mundo coincide en que es la mejor experiencia de su vida y que es algo increíble, algo único porque lo puedes hacer una sola vez en tu vida, no sabes a lo que te enfrentas y estoy muy emocionada”.

¿Normalmente qué tipo de teatro consumes?

“Me fascina el teatro musical, es el que más disfruto y tengo un conflicto con mi esposo, porque a él no le gusta, él prefiere el teatro convencional, pero desgraciadamente no tengo tanta oportunidad de ir, porque pues es justo los fines de semana cuando yo estoy trabajando.

Si hubiera la oportunidad, ¿te gustaría involucrarte más en la actuación?

“Me encantaría. La única puesta en escena que he hecho es Elena, el musical. Tuve la oportunidad de representar a Elena en el Teatro Blanquita hace muchos años y me encantaría hacerlo de nuevo, pero sé que también es un compromiso muy fuerte, porque si son temporadas largas, prácticamente es vivir en el teatro”.

Además de OV7 y este proyecto, estás sacando materiales en solitario. ¿Cómo lograr organizarte para realizar todo esto?

“Sí, está bastante apretada la agenda, pero para seleccionar trabajos debería ser algo que realmente a mí me guste y que me motive. Hoy, a estas alturas de mi vida creo que tienes claras tus prioridades, todo se puede lograr y, en mi caso, mi familia y mis hijos tienen prioridad.

“En todo caso, debe ser algún proyecto que me permita seguir con ese tiempo de calidad con mis hijos, de ser una mamá presente, porque a pesar de que me voy de gira, cuando estoy en México yo los despierto, les hago lonche, voy por ellos a la escuela, hago las tareas con ellos y los llevo a su clases en las tardes, o sea tiene que ser un proyecto que realmente me permita seguir con esa vida de familia que tengo el día de hoy”.

Además del pop y norteño, ¿te gustaría incursionar en otro género?

“Claro, con la edad abres completamente tu visión y panorama. Yo amo cantar y lo que me pongan lo canto, experimentar está padrísimo. De eso se trata la vida, de no quedarte con ganas de hacer nada.

Ahora con las plataformas streaming, ¿cómo te va en la difusión de tu música?

“No lo entiendo muy bien a todo esto, pero pues es completamente distinto, porque antes era la venta de los discos y te entregaban discos de oro y así, pero ahora todo es por reproducción y nosotros tenemos un catálogo bastante amplio. En cuanto a lo económico pues tampoco es cambie mucho, ya que nosotros tenemos ‘el mal del mariachi’, así que ya te imaginarás, entonces no creas que de las reproducciones es de donde uno gana mucho dinero.

¿Qué propuestas musicales actuales te gustan?

“Siempre me ha gustado la música regional mexicana y ahora me da tanto gusto que se esté tomando con fuerza, como lo hace Edén Muñoz Christian Nodal, Grupo Firme”.

LEG