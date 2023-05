Aficionados del baloncesto han criticado y tundido en redes al jugador de los Warriors, Klay Thompson por los juegos que tuvo contra los Lakers.

Malas noticias para los fanáticos de los Golden State Warriors, pues su equipo ha quedado eliminado de los playoffs de la NBA al ser derrotados por Los Ángeles Lakers con un marcador de 122 a 101 dentro del Crypto Arena.

Lebron James, Anthony Davis y compañía se vieron dominantes sobre Stephen Curry, Jordan Poole, Daymond Green y por supuesto Klay Thompson quien ha sido criticado y tundido en redes por el desempeño que tuvo durante toda la serie que se jugó contra los Lakers.

De acuerdo con los amantes del baloncesto, al atleta no se le vio a la altura de sus compañeros debido a la velocidad con la que jugaba y a los tiros fallados fuera del área que disparó en varias ocasiones.

Sin embargo, durante el juego 6 que fue disputado la noche del pasado viernes, Klay llamó la atención por la actitud que presentó durante el duelo pues algunos internautas indicaron que no se le vieron ganas de aportar junto a sus demás compañeros.

Es por ello que ante esto, los usuarios no tardaron en expresar sus críticas y opiniones en las redes resaltando la mala racha que tuvo Thompson específicamente en la serie de 6 juegos que tuvieron con los Lakers antes de despedirse del campeonato.

Cabe resaltar que los Golden State Warriors era uno de los equipos favoritos para poder repetir ganar el campeonato, sin embargo, Lebron James logró acabar con las ilusiones de sus aficionados.

Algunos de los comentarios que han circulado en redes sobre Klay Thompson son los siguientes:

“Klay estuvo “esperando toda su vida” para jugar contra los Lakers en los playoffs y disparó 3/19 en una Eliminación”.

Klay was “waiting his entire life” to play the lakers in the playoffs and went and shot 3/19 in an Elimination pic.twitter.com/LqSdjhOU9e

— Never Take An L🤷🏽‍♂️ (@Nezzzooo) May 13, 2023