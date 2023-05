El cantante Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico en la carretera Tepic a Mazatlán.

La tarde de este 9 de mayo se difundió un video en el cual se aprecia a Barraza dando su estado de salud tras sufrir un choque vehicular en dicha carretera.

“Yo estoy bien. Totalmente bien. Mira (…). Así que no te preocupes, yo ahorita te veo en la casa. No más el carro se despedazó, pero yo estoy bien”, dijo el cantante sinaloense en el clip mientras mostraba su cuerpo el cual no presentó ninguna lesión de gravedad.

Te podría interesar: Luis Miguel anuncia preventas

Más tarde, la oficina de prensa del cantante emitió un comunicado dando los pormenores de los hechos y confirmando el accidente que tuvo Pancho.

“Queremos informarle que la tarde de este 9 de mayo, el señor Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico en el tramo de carretera que va de Tepic a Mazatlán”.

También indicaron que el cantante “se encuentra bien y ya fue revisado por médicos que confirman su estado de salud”.

Pancho Barraza envía video en el que manifiesta encontrarse completamente bien luego de darse a conocer el accidente automovilístico que sí sucedió esta tarde#PanchoBarraza pic.twitter.com/GYheiwlDec — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) May 9, 2023

A través de sus redes sociales de Barraza y la disquera, compartieron un video en el cual aparece el propio Pancho dando más detalles de lo ocurrido:

“Si es verdad, tuve un accidente muy aparatoso pero bendito sea Dios ya no tengo ningún rasguño. Algo tengo que hacer en esta vida porque Dios no me ocupa por allá, estamos bien física y emocionalmente”.

Te podría interesar: Safree y el ritual que ha llevado toda su vida

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RB MUSIC OFICIAL® (@rbmusicoficial)

La disquera “RB Music” realizó un post en sus redes indicando que los eventos programados para este fin de semana del cantante seguirán en pie.

Dicho eventos son:

Winstar Salem, Carolina del Norte – 12 de mayo

Hammond, Indiana – 13 de mayo

Detroit, Michigan – 14 de mayo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RB MUSIC OFICIAL® (@rbmusicoficial)

LEO