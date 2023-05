A pesar del voto en contra de diversos consejeros nacionales y las críticas, esta tarde el Consejo Político Nacional (CPN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobó prorrogar hasta la conclusión de año electoral, es decir septiembre de 2024, la dirigencia nacional de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

Mientras Moreno y sus afines celebraron mantenerse en la dirigencia, expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional priista, manifestaron su postura en contra.

Te podría interesar: Atenta a la división de poderes la anulación de la primera parte del Plan B Electoral: Mario Delgado

“Estoy obligada a manifestar mi voto en contra de la prolongación de la actual dirigencia nacional cuyo periodo concluye el próximo 18 de agosto. Existe, sí, la facultad de este CPN de autorizar una prórroga del mandato cuando el relevo ocurre dentro de los tres meses previos al inicio del proceso electoral -no sabemos aún si será el 4 de septiembre o el 20 de noviembre-“, argumentó Dulce María Sauri.

En un discurso que le valió las críticas de mujeres priistas jóvenes cercanas a Alejandro Moreno, la ex dirigente nacional y ex presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que como legisladores que han sido, se saben la regla de que no se puede legislar en beneficio propio.

Te podría interesar: SCJN atropelló al Poder Legislativo: Ignacio Mier

“En este sentido, por analogía, el CPN introdujo la controvertida disposición, -que no quiero imaginar para qué fue incorporada en 2020, a menos de un año de iniciado el periodo de la actual dirigencia- que no puede ni debe ser aplicada para beneficiar la extensión del mandato de la actual dirigencia nacional. En dado caso, quedará como una disposición aplicable a futuras dirigencias nacionales, no a la que concluye su periodo el 18 de agosto próximo”.

No obstante, con la mayoría de votos, el CPN aprobó que la actual dirigencia nacional se mantenga en el cargo hasta septiembre de 2024 y no concluya en agosto próximo.