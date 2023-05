Esta tarde se registró un tiroteo en el centro comercial Allen Premium Outlets en Texas, Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter (@Allen_Police), el Departamento de Policía de Allen informó que “se está llevando a cabo una investigación activa” y pidió evitar acercarse al área.

Law enforcement is on the scene at Allen Premium Outlets. An active investigation is underway. Please avoid the area until further update.

— Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023