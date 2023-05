Este viernes se registra un incendio en la refinería Shell Deer Park en Texas, Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter (@ShellDeerPark), la compañía indicó que la conflagración ocurrió en la unidad de olefinas y hasta el momento no se han reportado heridos.

“Un pequeño número de empleados contratados se someten a una evaluación médica como medida de precaución”.

La causa del incendio -señaló- “será objeto de una investigación futura”.

Today, a fire started at our facility in the olefins unit. The ignited product includes cracked heavy gas oil, cracked light gas oil and gasoline. No injuries have been reported, though a small number of contract employees are undergoing medical evaluation as a precaution. — Shell Deer Park Chemicals (@ShellDeerPark) May 5, 2023

Medios de EU indican -con base en reportes policíacos- que la conflagración fue resultado de una explosión.

Ante las primeras versiones el departamento de policía local informó que no hubo una explosión, sólo se trató de un incendio: “Un intercambio de calor entre dos gasóleos pesados”.

Al corte de las 16:00 horas “el fuego estaba disminuyendo y contenido”.

Update: I’m at the scene. Preliminary info: No off-site impact. There was no explosion, it was a fire. A heat exchange between two heavy gas oils. Fire is diminishing and contained. The product is being depressurized. Visible flares are there to relieve pressure. 5 contractors https://t.co/LUvxW3Xl3i — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 5, 2023

Momentos antes reportó “algún tipo de explosión en una planta industrial en 5900 SH-225. Las unidades que responden pueden ver el fuego desde la autopista”.

Receiving preliminary reports of some type of explosion at an industrial plant at 5900 SH-225. Responding units can see fire from the freeway. @hcfmo & @HCSOTexas industrial team have begun coordinating. #HouNews — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) May 5, 2023

Petróleos Mexicanos (Pemex), por su parte, precisó que la conflagración no ocurrió en las unidades de su refinería, pero envió equipos de respuesta para apoyar a la compañía adyacente.

#Pemex informa que no hay un incendio en las unidades de la refinería de @Pemex_DeerPark. Sin embargo, nuestros equipos de respuesta a emergencias están dando auxilio a otra compañía que se encuentra adyacente a nuestra instalación. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 5, 2023

