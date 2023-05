Se reveló la autopsia indicando la posible causa de la muerte de Sara Lee, exluchadora de la WWE.

Cabe recordar que la muerte de Lee se dio a conocer hace siete meses, específicamente el 5 de octubre de 2022, en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

A raíz de su fallecimiento, han circulado varios rumores de la causa, pero recientemente el portal TMZ Sports, reveló la autopsia que se le practicó a Sara Lee.

De acuerdo con los reportes de la autopsia (practicados por el médico forense del condado de Bexar) obtenidos por el medio mencionado, la exluchadora murió por “ingerir una combinación letal de alcohol y pastillas”.

En los informes también se menciona que supuestamente “había dejado cartas con intención (de acabar con su vida) en su casa”.

Sin embargo, los reportes de la autopsia revelan que la exgladiadora de la WWE presentó moretones y lesiones superficiales en la cabeza y cuerpo, pero sospechan que podría ser producto de caídas que tuvo Lee en el estado en que se encontraba al ingerir el cóctel.

Sara Ann Weston (de soltera Lee) nació en Michigan, Orlando, Estados Unidos, el 7 de junio de 1992 (murió a los 30 años).

Sara sobresalió al ganar en 2015 el reality show de la WWE “Tough Enough” en su sexta temporada.

Lo anterior le permitió ganar un contrato por un año con la empresa de Vince McMahon, por lo que todo el 2016 estuvo luchando.

Lee se presentó en los “House Shows” (combates en vivo de la WWE) para la marca NXT. Tuvo como mentores a Booker T, Billy Gunn, Lita y Sara Del Rey.

En 2017 contrajo matrimonio con el también luchador Wesley Blake y tuvieron tres hijos. En 2022, Wesley, miembros de la WWE, y la propia empresa lamentaron su fallecimiento.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7

