Al asegurar que cuando concluyó su mandato como gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca recordó que en el estado no se aplicaron las políticas de abrazos y no balazos porque no hubo tregua contra los violentos.

“Cuando concluí mi mandato como gobernador Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo con el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo el exgobernador en un video en redes sociales.

El ex funcionario destacó que los resultados de su administración están a la vista de todo el país y señaló que los ciudadanos están conscientes que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad, si no producto de la complicidad.

“De aquellos que con aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida que es nuestra libertad y, nuestra seguridad, aquí el que no ataja deja pasar y ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos entre los grupos criminales”, acusó.

“Y de parte de quién, ustedes saben de parte de quién de parte de los grupos criminales con los que pactó el gobierno del Estado, ya dejen de estar buscando culpables de estar señalando a personas por estar dando a conocer lo que está sucediendo en Tamaulipas con todos estos actos de violencia”, agregó.

En ese sentido Cabeza de Vaca hizo un llamado a que las autoridades pertinentes den seguimiento a las denuncias que han sido presentadas contra el gobernador Américo Villarreal.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Tamaulipas vive una jornada de “violencia atípica” y acusó que ésta tiene tintes políticos por las acciones que está emprendiendo el gobernador América Villarreal.

Medios locales y nacionales han informado de al menos una decena de bloqueos en ciudades como Matamoros y Reynosa, donde también se han producido enfrentamientos armados.

Cuestionado al respecto, el titular del ejecutivo consideró que estos sucesos tienen un claro tinte político que buscan desprestigiar a la actual administración estatal.

“Desde antier está lo de Tamaulipas, pero ya lleva unos 15 días, que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia. Que antes, cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca prevalecía la paz”, ironizó.