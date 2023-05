Al menos 60 vehículos estuvieron involucrados en choques múltiples en carretera a causa de una tormenta de arena que azotó la ciudad de Illinois; reportan 30 heridos.

La mañana de este 1 de mayo se registró un tormenta de arena en la carretera Interestatal 55 cerca de Milepost 76, al norte de Farmersville, situado en el condado de Montgomery, en la ciudad de Illinois.

𝐔𝐍𝐈𝐓: ISP Troop 8 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: Interstate 55 near Milepost 76, north of Farmersville, Montgomery County 𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐈𝐌𝐄: May 1, 2023 at approximately 10:55 a.m. Read full release on our ISP Facebook page: https://t.co/C71uFZA6eV pic.twitter.com/g2MPZA3GuW — IllinoisStatePolice (@ILStatePolice) May 1, 2023

A través de diversos perfiles en redes sociales se difundieron videos de la tormenta de arena y a su vez los vehículos accidentados, algunos incendiándose.

JUST IN: Freak dust storm causes massive pileup south of Springfield, Illinois on Interstate 55.. MULTIPLE INJURIES REPORTED.. pic.twitter.com/q0ADcTOs3J — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) May 1, 2023

🚨#UPDATE: Illinois interstate 55 pileup here’s what we know

– Occurred shortly before 1:00pm CST

– Dust storm reported in area shortly before crash

– 100+ vehicles involved

– 5+ fatalities reported

– Dozens injured

– Emergency crews now searching

– Multiple medical helicopters… pic.twitter.com/ctrklJVGqU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 1, 2023

Al sitio arribaron cuerpos de emergencia de la ciudad de Illinois para atender la emergencia. El capitán Ryan Starrick, portavoz de la Policía Estatal de Illinois, indicó para medios locales que el incidente dejó “varios fallecidos” aunque no dio una cifra exacta ni aproximada.

En medios locales trascendió que habrían al menos 30 heridos y por lo menos ocho muertos tras el fatídico accidente.

Ante esto, el Departamento de Transportación de Illinois, informó en su más reciente actualización, que la Interestatal 55 permanecerá cerrada toda la noche para poder remover todos los vehículos afectados.

