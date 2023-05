El creador de contenido, Fofo Márquez, se fue con todo contra Yeri Mua, luego de que la influencer lo criticara severamente.

Luego de que Fofo Márquez a través de su cuenta de TikTok publicara un video en el que criticaba a los fans de Yeri, y a quienes opinan que la jarocha es “bonita”, la creadora de contenido tras los comentarios, no se quedó callada y alzó la voz.

En el video de 12 segundos Fofo en un primer momento comentó:

“”Oigan, me da mucha risa ahorita que el crush de todos es Yeri Mua. Ay, están bizcos ¿o qué? Yo por eso ya me puse lentes”.

Tras lo mencionado la jarocha no se quedó con los brazos cruzados por lo que comentó:

“La verdad, gordos no me gustan. A mí, el Fofo se me hace muy feo, gordo, asqueroso, naco y estúpido […] ni Karely ni yo, ni nadie se lo quiere culiar, y ojo Fofo que tengo una amiguita en redes sociales que me contó que una vez la drogaste e intentaste llevarla a un lugar. Ten mucho cuidado con quién te metes[…] bájale de huevos Fofo no te andes metiendo con quien no debes.

Por otro lado, el millonario influencer de manera educada pero con contundentes palabras contestó ante lo dicho por Yeri, quien recientemente fue criticada por usar las famosas botas de Astro Boy pero en clon.

En el video de 30 segundos que viene acompañado de la descripción ¿Feo Yo?, así como una serie de imágenes de la presunta novia de Naim antes de que se sometiera a diversas cirugías plásticas, Marquez mencionó:

“Con qué derecho me llamas feo, mínimo mis ojos si son verdes no so pupilentes, yo hice un comentario al aire , en ningún momento te falte al respeto Yeri, pero tampoco inventes cosas, mínimo mi ropa si es original porque por ahí te quemaron con unas botitas. Saludos buena vibra para ti, no te tire ni lo tomes así ,pero pues que onda contigo yo soy todo un caballero.”

Como era de esperarse, el clip de la contestación del creador de contenido rápidamente se viralizó pues ha alcanzado 13 millones 900 mil reproducciones, 1 millón 200 mil me gusta y diversos comentarios en los que internautas refirieron que estuvo bien la manera en como contesto.

“humilló con educación”

“Eso es ponla en su lugar”

“Y porque se tensa si es la verdad q soporte”

