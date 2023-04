Charles Leclerc (Ferrari) partirá en cabeza en la carrera esprint de Fórmula 1 en Azerbaiyán después de haber firmado el mejor tiempo en las calificaciones este sábado por las calles de la capital, Bakú.

El piloto monegasco saldrá por delante de los Red Bull del mexicano Sergio Pérez, 2º, y del líder del Mundial Max Verstappen (3º), en una carrera esprint cuya salida tendrá lugar a las 13h30 GMT.

El GP de Azerbaiyán, 4ª prueba de la temporada, es la primera de seis carreras del año en contar con este formato inaugurado en 2021.

Pero a diferencia de como se realizaba hasta ahora, el esprint pasa a disponer de su propia sesión de calificaciones, denominada ‘sprint shootout’.

De algo más de 100 kilómetros, esta carrera reparte puntos para el Mundial; desde los ocho puntos que se embolsa el primero a un punto para el octavo.

Antes de la llegada del paddock a las calles de Bakú, Verstappen, último vencedor en Azerbaiyán, contaba con 15 puntos de ventaja en el Mundial (69) sobre Pérez (54), y 24 sobre el español Fernando Alonso (45 puntos), que saldrá octavo en el esprint.

Para determinar la parrilla de salida del GP del domingo, los pilotos disputaron el viernes una primera sesión de calificación en la que también brilló Leclerc, que saldrá desde la pole por delante de Verstappen.

El francés Esteban Ocon, que debía salir 13º en la carrera esprint del sábado y duodécimo en el GP del domingo, saldrá finalmente desde la recta de boxes.

“El equipo sacó el coche N.31 del régimen de parque cerrado, lo que significa que Esteban tomará la salida de la carrera esprint de hoy (sábado) desde la vía de boxes”, explicó Alpine.

Y precisó: “Esteban tomará asimismo la salida de la carrera de mañana desde la vía de boxes”.

The mighty lap that gave @Charles_Leclerc his first Sprint pole of 2023! 😮‍💨#AzerbaijanGP #F1Sprint @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/pxI9ZNH86G

— Formula 1 (@F1) April 29, 2023