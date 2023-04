En una sesión histórica con la ausencia de la oposición y desde el patio de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, los legisladores de la Cuarta Transformación aprobaron que las personas que pretendan postularse a cargos de elección popular, pierdan sus derechos y prerrogativas si son deudores alimentarios morosos.

Este fue el primer asunto que aprobaron en menos de 10 minutos los senadores oficialistas de Morena, PT, PVEM y PES en la sesión donde sólo estuvieron ellos presentes; sin lectura del dictamen posicionamiento del mismo, oradores a favor y en contra o reservas, se logró la aprobación de la ley que demandaron diversas colectivas de mujeres.

Desde el jueves, mujeres de Constituyentesmx permanecieron en el Palco del salón de Plenos del Senado exigiendo la aprobación de esta ley y también la aprobación de los comisionados del Inai.

Ante ello, una vez aprobada, celebraron desde la sede principal del Senado donde se encontraba la oposición en la toma de tribuna y además de agradecer su aprobación, advirtieron que “no basta no mentir, no robar, no traicionar y violar la ley: ningún agresor al poder”, señalaron.

El Senado no aprobó las peticiones de los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM quienes días antes, enviaron un oficio al Senado para pedir modificaciones al dictamen con el fin de que no entrara en vigor en 2024; no obstante los senadores rechazaron la petición de los diputados federales.

De esta manera, se reforma el párrafo segundo del Apartado A del artículo 102 y adicionar una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para señalar que, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, “por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.

El decreto que fue enviado al Ejecutivo para su promulgación, señala que el objetivo es que los servidores públicos, en razón de las funciones que llevan a cabo o de la representación que tienen, deben ser ejemplo para la sociedad y comprueben la idoneidad para desempeñar la labor inherente a su cargo.