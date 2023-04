Dentro y fuera de los escenarios, “turbulencia” es quizá la palabra que por más tiempo ha acompañado la carrera de Nothing, banda de Filadelfia liderada por Domic Palermo.

“Siempre he leído esa palabra (risas). En muchos puntos de nuestra carrera ha habido un adjetivo constante que es ‘turbulento’. Toda la filosofía detrás de la banda es muy caótica, como controlar el caos sabiendo que no puedes hacerlo”, mencionó Palermo, vocalista, guitarrista y líder de la banda.

Tras su presentación en House Of Vans, Nothing regresa a la capital mexicana con un show en el Foro Indie Rocks!, el 27 de abril, como parte de una nueva gira por Latinoamérica con la que la banda debutará en nuevos escenarios, como Chile.

“Es abrumador pensar que aún somos capaces de hacer esto. A menudo tengo este síndrome del impostor, no puedo creer el lugar en el que me encuentro. Para mí no hay nada mejor que ser capaz de usar la música para experimentar nuevas culturas y observar nuevas cosas. Hace que todo valga la pena”, aseguró.

Para esta ocasión, la agrupación se mantiene de gira con la promoción de su más reciente álbum, The Great Dismal, publicado en 2020 en medio de un turbulento periodo para la banda y sus integrantes.

“Había mucho que construir para ese disco. Para mí como humano, las cosas que pasaban en mi vida. Tuve que levantar un gran peso de mis hombros para terminar The Great Dismal. Teníamos problemas con la disquera, problemas en la banda, había muchas cosas contra las cuales pelear, sin mencionar que había una jodida pandemia en el mundo”, recordó.

“Necesitábamos superar algo así. A veces necesitas parar y pensar en todo lo que pasaste para realmente entender y disfrutar lo que viene después. Para mí ese fue un gran punto en mi vida para conseguir ese disco”, añadió el músico.

Sobre su regreso a México, el vocalista de Nothing se mostró entusiasmado de volver a la capital, sin expectativas especiales sobre el show.

“Amamos México. Paso mucho de mi tiempo libre allí cuando no estamos de gira. He estado en el país varias veces y ya sabes, crecí con muchos mexicanos en Filadelfia. Es divertido cuando voy y la gente ve algunas de las cosas que sé. No tengo ninguna expectativa sobre el show. Solo espero que sea tan bueno como el último”, expresó Palermo.

Tras una carrera de 13 años y la rotación de más de 30 músicos, Nothing sobrevive al encanto de su propio caos.

“Nunca quise que esto se tratara solo de mí, he logrado trabajar con muchos músicos talentosos a lo largo de los años. La alineación ha cambiado y cada persona que ha tocado en esta banda ha dejado su marca. Cada persona de este proyecto es una parte importante del rompecabezas. No sé cómo, pero aún seguimos aquí. Veamos por cuanto tiempo más es así”, finalizó.