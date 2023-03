En la vida como en la música, el verdadero éxito consiste en ser tú mismo y mantenerte fiel a tu esencia, sin ceder a las presiones de una industria, asegura Billy Corgan, líder y vocalista de una de las bandas más influyentes de la década de los 90, The Smashing Pumpkins.

“Para nosotros como The Smashing Pumkins, lo más importante es ser nosotros mismos. No pretender ser algo más y que, con suerte, la gente nos termine amando por lo que somos”, aseguró.

En conferencia de prensa, el músico y promotor de lucha libre compartió los detalles de su nuevo festival con sede en México, The World is a Vampire, programado para el 4 de marzo en el Foro Sol con artistas como Interpol, Deafheven, Peter Hook & The Light y las mexicanas The Warning.

“La idea es crear un auténtico festival de música alternativa. Los festivales más populares de música en América ya no son alternativos, como iniciaron siendo. Ahora básicamente son pop. Hay muchas bandas alternativas que quieren festivales que celebren la música alternativa”, explicó.

Y es que para Corgan, la importancia de la escena alternativa radica en respetar tu esencia y anteponer el arte sobre lo comercial.

“Lo que amo de la música alternativa es su visión de mostrar que ‘venderte’ no es el camino al éxito. Puedes ser The Ramones, Siouxsie and the Banshees o Nirvana y ser exitoso siendo tú mismo”, aseguró.

“Antes de cruzar la puerta sabía que el mundo en 1997 no me aceptaría como soy, nadie tuvo que decírmelo.

Escogí el camino difícil, hacer mi música a mi manera. Si no te gusta está bien… como padre de dos hijos, para mí es importante mostrar a los jóvenes que puedes ser quién eres, sin importar de dónde vengas o cómo te veas, y conquistar el mundo”, expresó.

Para el líder de The Smashing Pumpkins, la decisión de traer a México un festival propio llegó de forma natural, en agradecimiento con el cariño y apoyo de sus fans.

“Cuando miramos nuestros números, la Ciudad de México es la que más oyentes tiene en streaming de The Smashing Pumpkins en el mundo. Me vuela la cabeza, es un gran honor”, aseguró.

“Cuando llegó la oportunidad de tener nuestro propio festival nos preguntaron en dónde nos gustaría iniciar, así que elegimos la Ciudad de México. Sabíamos que recibiríamos mucho apoyo y energía, eso nos conmueve. Es algo que no puedo describir en palabras”, explicó.

Frente a cámaras y micrófonos de medios mexicanos, Billy Corgan recordó algunos obstáculos de The Smashing Pumpkins frente a la industria y destacó la importancia de creer en tu arte.

“Tenemos programado un álbum conceptual de 33 canciones. Todo el mundo me dice que es una idea terrible lanzar una ópera rock con tanta música. Pero los fans de la banda saben que nuestro álbum más exitoso (Mellon Collie and the Infinite Sadness) es un álbum doble. La gente en 1995 también pensaba que era una pésima idea, pero ya no hacemos caso a esas cosas”, recordó.

A la par de esta anécdota, Billy celebra la llegada de nuevas plataformas que facilitan el acceso a la música y la difusión de nuevos artistas.

“En el pasado, particularmente en Estados Unidos, el sistema era sonar en la radio y salir en MTV, si no lo conseguías, no eras ‘exitoso’… hoy puedes dirigirte a la gente directamente con tu música. La democratización del arte es lo más fantástico”, concluyó.

LEG