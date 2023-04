Con el objetivo de presentar documentales musicales de alto valor cinematográfico y cultural, llega por primera vez a nuestro país, a Guadalajara, Jalisco, el festival IN-EDIT MÉXICO, pues según su coordinador general, Joel Torres es necesario corregir las malas prácticas de la centralización.

“El documental musical tiene su público, hay muchas personas que les gusta saber qué hay más allá de los álbumes y de las giras, comprender diferente a los artistas en su estado de creatividad y en México éste no tiene gran distribución, a menos que alguien los busque muy especialmente”, sostuvo Joel Torres en entrevista con 24 HORAS.

Este es un evento especializado en cine documental musical más grande de su ramo, pues cuenta con 20 ediciones a sus espaldas, realizado en Barcelona y que llega por primera vez a tierras nacionales, en específico a Guadalajara, Jalisco.

“El equipo que trabajamos para traerlo somos todos de aquí, de Guadalajara y creemos que hay muchas cosas importantes e interesantes que mostrar, lo cual en los últimos años se han encargado otros ramos culturales de visualizar; para nosotros apoyar esta visión fue a través de traer IN-EDIT a Jalisco, el cual se realiza en su sede original en una provincia española”, agregó.

De esa manera es que esta primera edición del festival realizada en Guadalajara, rescata en su programación algunos documentales hechos con anterioridad pero con gran valor cinematográfico y cultural.

“Uno de los títulos a proyectar es Con el alma en una pieza: La leyenda de El Personal, el cual trata de la mítica banda de rock fundada en los 80 en Guadalajara, y que ya ha ganado un estatus de culto dentro de la escena mexicana y a pesar de que el documental fue lanzado en 2014 no ha tenido suficiente difusión”, contó Torres.

Además, uno de los integrantes será invitado a la función durante IN-EDIT.

Otros títulos que conforman en conjunto 12, son: American Rapstar, Ennio: El Maestro, Meet Me in the Bathroom, Sonic Fantasy, Miles Davis: Birth of Cool, Sandro: Tengo una historia así, La Ligera: Desde Cero y Rock por la Vida.

“También vamos a tener en exclusiva el estreno del documental Cantora, el cual trata de Mercedes Sosa y su último trabajo musical, mismo que cuenta con excelentes colaboraciones de leyendas inmortales de la música como Joan Manuel Serrat, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Gustavo Cerati, Caetano Veloso, entre otros”, dijo el coordinador.

Además la versión mexicana de IN-EDIT, a diferencia de su edición española, contará con conciertos de gente como Joss Stone, Antonio Sánchez, Dante Spinetta, Sara Valenzuela, Sonosfera DJ, UMO, Sonido Satanás y otros más.

“También quisimos ampliar el festival y traer conferencias para adentrar más en el tema a los asistentes, estarán acompañando el festival Virginia Koren, quien presentará la plática SYNC: La Clave para incluir Música en Audiovisuales, además de Nicolás Sedano, Manager de Sony Entertainment y Benjamin Salcedo, Fundador de la revista Rolling Stone en México”, concluyó Torres.

El IN-EDIT MEXICO se realizará del 28 de abril al 2 de mayo, cabe destacar que en esta primera edición no habrá ningún evento en línea.

