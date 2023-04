El ya conocido conductor del programa Ventaneando, Pedrito Sola, realizó una aparición especial en donde se le ve actuando como comediante.

Pedro Sola fue conocido en sus inicios por formar parte de una serie de terror cuyo nombre es “La hora marcada”, una producción que estuvo al aire entre los años 1988 y 1990.

En dicha serie, Pedrito Sola pudo realizar una de sus primeras y llamativas presentaciones durante el capítulo nombrado como “Duplicado”, en donde fungió como el amigo del protagonista en un papel serio.

Por lo que para dar un giro a la trama, el ahora conductor de Ventaneando, ha decidido incursionar en el mundo de la comedia, realizando un skech para el canal Backdoor.

En el episodio del canal de comedia, se puede ver a Pedro Sola realizando una “crítica” a las personas que buscan adoptar un idioma, luego de visitar o vivir en otra nación.

“A algunas people les gusta so much los Estados United que no want salir de allí. Sometimes terminan tan confused que mixuran un país with other. Una new category of mexicanos se comienzan a formar, los miamexicans”, se lee en la leyenda que acompaña al video.

Por su parte los internautas dividieron sus pensamientos con respecto a ver a Pedrito Sola, adentrarse en el mundo de la comedia:

“Tan buen programa que es e invitando a Don Mayoneso”, “Pedrito Sola bien feliz actuando en enchufe tv…. ay no Backdoor Backdoor” . “Ay no, backdoor no caigas tan bajo”, se lee en los comentarios.

