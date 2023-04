La plataforma de streaming, Paramount, sorprendió a los internautas tras confirmar que la actriz ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, protagonizará una nueva película de Star Trek.

Este martes a través de las cuentas oficiales de Paramount se anunció que, Michelle Yeoh, la actriz ,modelo y bailarina de origen Chino, que recibió la prestigiosa estatuilla de los Oscar por su papel en la comedia surrealista “Todo en todas partes al mismo tiempo”, protagonizará la película Star Trek: Section 31.

Luego de que en 2019 Paramount anunciara que planeaba concretar una serie sobre el personaje encarnado por Michelle Yeoh en el universo de Star Trak, la actriz volverá a interpretar a Philippa Georgiou.

Yeoh no solo actuará, pues según el medio Variety reveló que la actriz junto a Craig Sweeny trabajan en la creación del guion, ya que Michelle busca que el filme tenga un toque feminista.

Lo anterior retomando un poco la idea que tuvo Michelle en 2017, que consiste en hacer un un spin-off para su personaje, siendo así que la historia versará presuntamente sobre: “la emperatriz Philippa Georgiou que se une a una división secreta de la Flota Estelar encargada de proteger a la Federación Unida de Planetas y se enfrenta a los pecados de su pasado, luego de su última victoria revolucionaria”.

Finalmente, esta nueva era de Trek en la que Michelle abrió “nuevos caminos” en la franquicia que pasó a formar parte de la cultura pop, si bien no se han dado tantos detalles al respecto, será dirigida por Olatunde Osunsanm, quien ha sido el encargado de crear las últimas películas y series de Star Trek.

"I’m beyond thrilled to return to my Star Trek family."

Academy Award winner Michelle Yeoh will star in #StarTrekSection31, a special movie event coming to @ParamountPlus! pic.twitter.com/QHKYim06PC

— Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) April 18, 2023