El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, expresó que respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la invalidez del decretó que transfirió el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero no la comparte y la consideró injusta.

“Lo dijimos cuando se estaba discutiendo la iniciativa en comisiones, lo reiteramos cuando pasó al pleno ya como dictamen, y cuando se remitió al Senado como iniciativa. No lo compartimos, pero lo respeto.

Te podría interesar: Recuperar categoría 1, prioridad en reforma: Mier

“Nosotros respetamos las atribuciones, estemos de acuerdo o no, sean justas o no para el país, hayan interpuesto el criterio por el bien de la nación sobre el criterio jurídico, lo he dicho siempre, hay leyes que son eficaces pero que no son justas; y en este momento creo que, hay que respetarlo, pero que es injusto. Y si una ley no es justa, pues yo no lo puedo compartir, pero la debo de respetar”, apuntó el líder de los morenistas en San Lázaro.

Consideró que la SCJN no observó en su interpretación a 130 millones de mexicanos, pero insistió en que se debe respetar la división de Poderes aun cuando no se compartan.

Te podría interesar: Aprobación de la reforma a Ley General de Aviación Civil prioridad antes de concluir periodo ordinario: Mier

Recordó que por eso propusieron la ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN para que se instrumentara y estableciera una “verdadera revolución” en los criterios de interpretación donde el juzgador privilegiara el interés general y la interpretación de la ley atendiera a la justicia.

EAM