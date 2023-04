Mediante poemas, ensayos, ilustraciones y fotografías, estudiantes de nivel superior y medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) externaron su descontento ante la violencia machista que existe en el país, así como el alivio que les ha supuesto el feminismo.

Con títulos como “La manera ‘correcta’ de ser mujer”, “¿Sólo los hombres hacen ciencia?”, “Las raíces históricas del patriarcado”, “El arte que nos robaron”, entre otros, este viernes una veintena de estudiantes, de un grupo de más de 200 seleccionados para ser publicados en la revista universitaria “¡Goooya!”, presentaron sus trabajos artísticos contra el machismo y la misoginia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

“No es novedad que siempre que las mujeres tratamos de visibilizar conocimientos y, sobre todo, nuestras protestas ante una sociedad patriarcal, se nos ignora, nos tachan de exageradas, locas o se les olvida a la media hora de haberlo comentado”, declaró Ariadna Bustamante, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2, al presentar su texto “Los ojos que me cuidan”, una carta a su agresor, donde externa su sentir.

“México es uno de los países en los que el machismo permea en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, desde el más mínimo, hasta la cereza de la violencia machista, que son los once feminicidios al día en nuestro país. Y si eso no es lo suficientemente grave para hablar de este problema, definitivamente no sé qué es lo que estamos haciendo tan mal”, concluyó la joven.

Por su parte, la escritora Sandra Lorenzano, parte del consejo asesor de “¡Goooya!”, aplaudió la participación de las y los jóvenes en estos temas y señaló: “¿Que las mujeres estamos enojadas? Claro que lo estamos, recontra enojadas. Cómo no lo estaríamos, si vivimos en un país, como lo han dicho varias, con por lo menos once feminicidios al día”.

No obstante, destacó que “lo que distingue al feminismo es la esperanza, parece raro decirlo así, esperanza en la transformación, en el cambio. Como toda esperanza, es fe en el futuro, si no, no tendría caso lo que hacemos”.

El evento concluyó con el canto colectivo de asistentes y panelistas de “Canción sin miedo” de la intérprete Vivir Quintana, la cual se ha convertido en un himno feminista, instigado por Lorenzano.

LDAV