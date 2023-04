Cody Ware -piloto de Nascar Cup Series– presuntamente estranguló a una mujer dejando lesiones graves.

De acuerdo con la Oficina Sheriff del Condado de Iredell, Ware está acusado por agredir a una mujer luego de realizar una investigación en su contra.

Cody presuntamente agredió y estranguló a una mujer dejándole heridas graves de acuerdo con el Sheriff de Iredell. También se fijó una fianza de tres mil dólares luego de su arresto.

Ante esto la Nascar decidió suspender de manera indefinida a Ware por la acusación que recibió.

Este fin de semana Cody Ware se ausentó de la Nascar Cup de la pista Bristol Motor Speedway con el equipo de Rick Ware Racing, cuyo dueño es el padre de Cody.

El motivo de la ausencia -de acuerdo con Rick Ware Racing- se debió a que Cody debía “concentrarse en un asunto personal”.

Rick Ware Racing Statement Regarding Cody Ware

MOORESVILLE, NC (April 10, 2023) — We are aware of the incident regarding Cody Ware and his indefinite suspension from NASCAR competition. We understand NASCAR’s position on this matter and accept their decision.

The matter is…

— Rick Ware Racing (@RickWareRacing) April 10, 2023