Luego de que la cantante Karol G mostrara su desacuerdo con la portada de la revista GQ que fue presentada a nivel global, la originaria de Colombia no ha dejado de recibir apoyo por parte de sus seguidores y algunos miembros de la industria del entretenimiento, una de las que se pronunció fue Jamie Lee Curtis.

La actriz norteamericana usó su cuenta de Instagram para mostrar su solidaridad ante la portada en la que se ve el exceso de edición de la que fue objeto la “Bichota”.

“Estoy tan feliz de que Karol G esté generando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, se lee en una parte.

Adicional a esto, Jamie menciona que este problema es parte de la industria del maquillaje. “El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda”, finalizó.

En medio del éxito que está teniendo la cantante Karol G por su más reciente álbum Mañana será bonito, la colombiana se ha convertido en portada de distintas revistas y hasta periódicos a nivel mundial. Pero hubo una en el que la cantante no le agradó la portada protagonizada en GQ.

“No se ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, se lee en el post de Karol.

Además la cantante mencionó que ella desde un principio estuvo en desacuerdo con la edición que le hicieron a su rostro y que los editores no escucharon.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

LDAV