La sentencia en contra de Genaro García Luna será dictada el 27 de septiembre a las 11:00 horas.

Este lunes el juez del caso, Brian Cogan aceptó la solicitud de la defensa del exsúper policía de Felipe Calderón de retrasar tres meses su dictamen; originalmente sería dictada el 27 de junio.

La solicitud hecha por su representante Raúl de Castro se basa en el argumento de que requieren el tiempo para reunir más evidencia a favor del exfuncionario federal mexicano.

En un escrito presentado este lunes, el defensor del extitular de Seguridad Pública de México indica que:

“Desde el veredicto, varias personas, incluidos exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos han contactado con posibles nuevas pruebas favorables a la defensa”.

Según indican los reporteros Jesús García (@JesusGar) y Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) dicho aplazamiento es para que se presente la moción bajo la Regla 33 la cual, refiere Hamilton:

“Es para cuando la defensa encuentra pruebas que pueden atacar una condena o que podrían haber cambiado el resultado del juicio. Esto no es una apelación, es una vía diferente para anular la condena y celebrar un nuevo juicio”.

El 21 de febrero Genaro García Luna fue declarado culpable por un jurado de Nueva York por los cinco cargos que se le imputaban entre ellos narcotráfico y falsedad de declaraciones.

Judge Cogan grants Garcia Luna defense request to postpone sentencing.

Deadline for post-trial motions set for July 7. This case not over just yet… pic.twitter.com/CTWcL8jXap

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) April 3, 2023