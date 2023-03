El comentarista de televisión, y figura del futbol mundial, Hugo Sánchez, aseguro que la Selección Mexicana nunca podrá ser Campeona del Mundo y tampoco progresar en el momento en el que se encuentra.

Para el Pentapichichi, la culpa de lo que sucede en la Selección Mexicana recae en los directivos, que han tomado decisiones erróneas desde hace años en detrimento del progreso futbolístico, justo como lo que acaba de suceder con el entrenador argentino, Diego Cocca. En palabras de Sánchez Márquez, el entrenador tendría que ser de origen mexicano.

¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes los directivos no se lo creen; yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas para trabajar”, aseguró para el medio La Opinión de Los Ángeles

A TÍTULO PERSONAL

Hugol no perdió la oportunidad para seguir argumentando y, de paso, volverse a posturlar. “Quien debe estar en ese puesto de director técnico de la Selección es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano”.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así”, comentó Hugo.

Antes del proceso que inició con Diego Cocca, la Selección de México aún soñaba con alcanzar ese famoso quinto partido en una Copa Mundial de la FIFA. En Catar 2022, ni siquiera pasó la fase de grupos al quedar detrás de Argentina y Polonia.

A sus 64 años, el Pentapichichi dirigió a la Selección de México apenas en una oportunidad entre el 2006 y el 2008, pero dejó claro que le molesta el no ser tenido en cuenta en la actualidad.

