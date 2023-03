Natalia Alcocer mostró a través de sus redes sociales el momento en que era detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La actriz Natalia Alcocer fue detenida a las afueras de un juzgado ubicado en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales la ex integrante de La Casa de los Famosos, compartió el momento en que fue detenida por la policía capitalina.

En una serie de videos e imágenes, la actriz mostró el momento de su detención, luego de haber presentado una denuncia en contra de su exesposo Juan José Chimal Velasco por violencia intrafamiliar.

Asimismo, Natalia pidió el apoyo de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, para atender su caso.

A través de los videos, se puede apreciar que la actriz es detenida por presuntamente no haber presentado a sus hijos a convivencia familiar:

“Saliendo de juzgados me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando. Me van a arrestar 12 horas. No me han notificado porque ya no vivo en ese domicilio”

“Esto es lo que está pasando, esto no es legal, no me pueden arrestar aquí. Diosito santo”, agregó.

Al final del clip, Natalia Alcocer aseguró que su detención era parte de un plan de su expareja y pidió a la prensa presente comunicarse con las autoridades capitalinas:

“El jo** este obviamente no salió, tenía todo planeado. Por favor que me comuniquen con el secretario Omar García Harfuch y la secretaria Claudia Sheinbaum, no está bien lo que están haciendo”.

Natalia Alcocer fue detenida tras salir de un juzgado en CDMX por no presentar a sus hijas en el juzgado,será arrestada por un término de 12 hrs.

Hizo un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al Srio de Seguridad Omar García Harfuch. pic.twitter.com/Fjm6eCHAJj — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 28, 2023

HM