Shawn Mendes dio a conocer en días pasados que visitó las pirámides de Teotihuacan; presentará una nueva línea de ropa en Artz Pedregal.

El cantante Shawn Mendes ha dado a conocer en sus redes sociales todo el recorrido que ha vivido en su visita a México, visitando las Pirámides de Teotihuacan, tomando un café en la colonia Roma y hoy teniendo una presentación en Artz Pedregal para Tommy Hilfiger.

Los fanáticos de Shawn Mendes enloquecieron en redes sociales y han compartido sus avistamientos del jóven cantante y su paseo por las calles de CDMX.

El ahora ex novio de Camila Cabello se dio cita el día de hoy en la plaza Artz Pedregal, de la Ciudad de México para formar parte de la campaña mundial de Tommy x Shawn Classics Reborn.

Los fanáticos del intérprete llenaron el centro comercial en cuestión de horas, siendo su objetivo el de conocer a Shawn Mendes y compartieron el momento mediante sus redes sociales.

Asimismo, mediante cuentas de fans de Mendes se pudo observar la llegada del idolo a la tienda de Tommy Hilfiger, en donde caminó por un puente a la vista de todos, a quienes observó con emoción.

🎥| Shawn Mendes waving to fans while arriving to the mall for the #TommyXShawn event in Mexico City — via @slvsmendes pic.twitter.com/ypiKu7KAoQ

— The Mendes Updates (@TheSMendesUpdt) March 27, 2023