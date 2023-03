Con tres partidos al frente del Deportivo Cruz Azul, el entrenador Ricardo Ferretti, aseguró que el equipo se encuentra en pleno proceso evolutivo para entender el estilo de juego que espera de su actual plantel.

“Tenemos que trabajar para seguir mejorando, yo creo que estamos a un 60% todavía, pero confío en que a base de trabajo debemos ir aumentando a través de los partidos que vayamos teniendo”, declaró el entrenador celeste en conferencia de prensa.

Para el ‘Tuca’, el desempeño de su equipo en el último encuentro ante Pumas fue en general bueno, para marcar una diferencia clara de lo visto ante Mazatlán, que le significó una derrota en la jornada 10 por marcador de 3-1.

El estratega de origen brasileño se mostró confiado en que el mejoramiento de su equipo vaya de la mano con el tiempo de trabajo que tendrá con su cuerpo técnico. “Yo en un principio tengo que adaptarme al plantel y poco a poco ir metiendo ciertas ideas que tengo y que los jugadores se vayan adaptando. Creo que la evolución del equipo ha sido buena, pero siento que todavía podemos lograr un porcentaje mejor, para tener más ocasiones de gol, no sufrir tanto, más posesión de balón”.

A pesar de sumar seis puntos de nueve posibles desde que tomó las riendas del Cruz Azul, Ferretti habló sobre una tarea pendiente que tiene el grupo acerca de la definición y los goles a favor. “Los delanteros son los más marcados, entonces debemos saber cómo generar más peligro de gol, para que la cifra de los ofensivos crezca”.

El ‘Tuca’ no escondió su responsabilidad al respecto y señaló que él es el primero que debe establecer dentro de los entrenamientos los movimientos puntuales para que su equipo juegue un mejor futbol a nivel colectivo.

Aunque el entrenador le restó importancia a las críticas que se percibieron durante el último partido en el Estadio Azteca con algunos jugadores en particular, indicó que el público tiene el derecho a manifestarse cuando no está de acuerdo con algo. “Vivimos en un país democrático en el cual las críticas, en primer lugar, hay que tomarlas de quien viene. Si es una crítica a través de un buen análisis, con profundidad y todo, es válido”.

Sobre el entorno inmediato que rodea a Julio Domínguez y Jesús Corona, Ferretti afirmó que no es un tema prioritario el analizar sus continuidades, pero lo atenderá cuando así lo considere, al generalizar la situación sobre posibles salidas para el próximo torneo en todo el plantel.

“No es una cosa que me preocupa ahorita, y el análisis va a ser al final del campeonato, no es ahorita. Para mí el futbol no tiene edad, tiene calidad y cuando yo termine el campeonato ahí sí me voy a juntar con mi directiva para planear, decidir los que se quedan y los que tienen que salir, pero hasta el final del campeonato. Ahorita no hay ningún jugador fuera en ningún plan, yo necesito todos”, concluyó el técnico de Cruz Azul

JC