Ya sacó infinidad de librillos llenos de mentiras y no le funcionó. De 2021 a 2022 pagó 5 millones de pesos al periódico La Jornada para que hablaran bien de él y a nadie convenció. Ahora “producciones” Napillo incursiona en el ramo de los espectaculares y lonas para intentar limpiar su imagen, porque, créalo o no, así con su pasado y presente lleno de corrupción, de robos y de estar ligado a intereses oscuros, se siente corcholata, es decir, se hace presidenciable.

Con el cinismo que le caracteriza, hace unos meses Napillo echó a andar uno de sus planes con el que pretende, una vez más, escabullirse y blindarse para no ser perseguido y no caer en la cárcel, no sólo por el robo de los 55 millones de dólares, sino por ser de los responsables de la muerte de los compañeros de Pasta de Conchos y por las acusaciones que recaen en su contra por extorsionar a empresas, entre otras.

El mote de millonario Senador de Morena no es broma, Napoleón Gómez Urrutia no sólo tiene mal habidos millones de dólares, sino que hace de los recursos del sindicato minero lo que se le viene en gana, por ello, no tiene empacho en pagar alrededor de 15 mil pesos mensuales por cada espectacular que pone.

Los que aún continúan cerca de él, comentan que Napillo se subió al tabique y está mareado, que habla de estar a la altura en popularidad y desempeño de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard o bien de Ricardo Monreal, las cartas fuertes de Morena para suceder al presidente López Obrador.

¿De dónde sacó eso? sólo él lo sabe. Quizá es la desesperación de que le renueven el fuero o bien de que alguno lo considere para alguna secretaría y seguir viviendo de los obreros y del pueblo de México.

De entrada, ya es un insulto que los mexicanos tengamos un representante como él en el Senado, ahora imagínense la ridícula posibilidad de que llegue a ser Presidente, no está por demás decir que sería la expresión más ruin y baja de la política mexicana.

Hace 20 años, Napillo, con base en mentiras y mañas, se hizo de la Secretaría General del Sindicato que encabezó su padre, después con los bolsillos llenos de dinero provenientes también de las cuotas sindicales decidió crear una nueva central obrera para mitigar tanto sus escándalos como los de sus hijos, todos vinculados con manejos de recursos, para seguir su camino por la impunidad y ser premiado por Morena con una senaduría.

Nada le ha costado, solo arrebata, es por ello que, ahora no nos sorprenda que crea que podrá quitar la candidatura presidencial.

En los pasillos del viejo edificio sindical de Vértiz, aseguran que Oralia, la esposa del impostor de minero, ya se siente primera dama, si antes veía a los mineros de arriba a abajo, ahora más. También planea una serie de acciones ligadas a un supuesto altruismo o apoyo social como parte de esta campaña de reivindicación de la familia completa.

¿En dónde está parado México que alguien que vivió por 12 años como millonario en Canadá, que pagó miles de dólares en abogados para no ser encarcelado, que le giraron en dos ocasiones fichas de Interpol para su localización y aprehensión, pueda sentirse candidato presidencial y que nadie se lo impida?

El hambre, ambición y avaricia de Napillo no tienen límites. Están dispuestos a poner cuantos espectaculares quieran con tal de llevar hasta donde tope la farsa de que él fue minero y que lucha por los derechos de los trabajadores.

Finalmente, nada debe preocuparle cuando tiene a disposición cuotas sindicales de miles de obreros y millones de dólares con las que respaldar locuras, aunque en el fondo sepa que sólo es una corcholata oxidada y aplastada.

@CarlosPavonC