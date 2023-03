El actual youtuber más visto en el mundo, MrBeast, llegó al municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y fue captado ayudando en diversas causas sociales.

El creador de contenido fue visto al sur del estado y videos permiten apreciar que también fue recibido por varios de sus seguidores veracruzanos. Las imágenes de MrBeast han comenzado a causar revuelo en redes sociales y preguntan ¿Qué hace en México?

“Gente, mr beast vino de sorpresa a mi city, esto es real? Que humilde En Coatzacoalcos,ver, México”, menciona un internauta.

Los internautas que se enteraron de la visita de MrBeast comenzaron a llenar las redes sociales de preguntas y preguntaron cómo podían encontrarse al youtuber:

“¿En dónde puedo encontrarme a MrBeast para que me de dinero?”

La razón de que MrBeast visitará Coatzacoalcos es debido a La Jornada Humanitaria de Salud Auditiva, una campaña organizada por Integra AC.

Jimmy Donaldson por su nombre real acudió a dicho evento para hacer la entrega de 200 aparatos auditivos para ayudar a gente con discapacidad auditiva.

De igual manera el influencer y altruista, Braden Baker, participó en La Jornada Humanitaria de Salud Auditiva, para de igual forma apoyar a las personas que cuentan con esta discapacidad.

Jimmy Donaldson es un youtuber estadounidense que ha ganado audiencia después de que en sus videos quede documentado que regala dinero a personas que lo necesitan y hace labores altruistas.

El youtuber se encuentra activo desde el año 2012, pero encontró mayor visibilidad en el año 2017, luego de haber hecho un en vivo en donde se le ve contando cien mil dólares en efectivo por 24 horas.

We gave 20,000 kids in South Africa their first pair of shoes! Genuinely my favorite Beast Philanthropy video yet, go watch plz so we can do more stuff like this❤️https://t.co/XbaZVON2Ta

— MrBeast (@MrBeast) March 8, 2023